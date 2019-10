Resident Evil-Serie erreicht in seiner Lebenszeit 91 Millionen verkaufte Spielexemplare

Resident Evil 5 - (C) Capcom

Resident Evil hat seine Höhen und Tiefen gesehen, aber in den letzten Jahren hat Capcom eine beeindruckende Wiederbelebung der Franchise mit aufeinanderfolgenden Spielen verzeichnet, die es zu seinen geliebten Überlebenshorrorwurzeln zurückgebracht haben. Wir erinnern uns an die jüngsten beiden Games: Resident Evil 7 und Resident Evil 2 Remake. Beides wunderbare Titel.

Dies hat offensichtlich zu einem Umsatzanstieg geführt (obwohl es erwähnenswert ist, dass Resident Evil sich bemerkenswert gut verkauft hat, auch wenn es nicht kritisch aufgenommen wurde), und die Serie hat jetzt einen beeindruckenden Meilenstein im Verkauf erreicht.

In ihrem kürzlich veröffentlichten integrierten Jahresbericht für 2019 bestätigte Capcom, dass die Survival-Horror-Serie inzwischen weltweit 91 Millionen Einheiten verkauft hat, gegenüber 90 Millionen zu Beginn des Jahres. Der letzte Mainline-Eintrag, Resident Evil 2, der im Januar dieses Jahres herauskam, hatte zuletzt 4,5 Millionen Mal verkauft. Inzwischen ist Resident Evil 5 immer noch das meistverkaufte Spiel der Franchise, mit 11 Millionen verkauften Einheiten. Immerhin erscheint der Titel “nochmal” und zwar am 29. Oktober gemeinsam mit RE6 für die Nintendo Switch. Eventuell kann sich dadurch RE5 noch weiter seine Top-Platzierung innerhalb der Spiele-Serie ausbauen.

In der Zwischenzeit wird es noch mehr Games in diesem Franchisse geben. Project Resistance wird in naher Zukunft seine Koop-Action (und überraschenderweise eine Single-Player-Story) bringen, während Gerüchte über Resident Evil 8 und ein Remake von Resident Evil 3 schon seit einiger Zeit im Umlauf sind.