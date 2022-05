Resident Evil Re:Verse – Bewertung weckt Hoffnungen auf Release

Eine neue PEGI-Einstufung für Resident Evil Re:Verse auf Google Stadia hat Hoffnungen geweckt, dass Capcom uns bald mehr zum Release-Termin der Multiplayer-Komponente von Resident Evil Village zu erzählen hat. Immerhin erschien das Hauptspiel vor gut einem Jahr im Mai 2021.

Über den Verbleib des Online-Spiel Resident Evil Re:Verse ist nur wenig bekannt. In den letzten 12 Monaten hat sich Herausgeber Capcom sehr bedeckt gehalten. Ursprünglich sollte es zum 25-jährigen Jubiläum des Horror-Videospiel-Franchise erscheinen. Re:Verse bietet Deathmatch-Modus mit mehreren ikonischen Helden und Schurken dar, darunter Leon Kennedy, Jill Valentine, Nemesis und Albert Wesker. Der PvP-Modus fordert die Spieler auf, die Umgebung nach Viruskapseln zu durchsuchen, die spezielle Boni freischalten. Wenn man im Spiel stirbt, wird der Charakter als “Biowaffe” wiederbelebt, deren Identität von der Anzahl der während des Spiels gesammelten Proben abhängt.

Abgesehen von diesen Gameplay-Details, die uns letztes Jahr präsentiert wurden, gab es ab und zu einen kurzen Verweis auf Resident Evil Re:Verse von Capcom, aber nichts zum Release-Termin.

Das europäische Bewertungsgremium PEGI hat kürzlich seine Resident Evil Re:Verse-Seite mit einer Auflistung für Google Stadia aktualisiert, wie Gematsu zuerst berichtete. Die Auflistung für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One gab es bereits seit dem Mai 2021. Die Hinzufügung für Google Stadia ist also eine große Sache, wenn man bedenkt, dass wir nichts über den Release-Termin konkret wissen.

Eine Bewertung, egal von welcher Stelle auf dieser Welt, ist oft ein Indiz, dass der Erscheinungstermin sehr nahe liegt. Was hätte man sonst testen sollen!

Stadia version of Resident Evil Re:Verse was just rated in Europe: https://t.co/81wlUU8Gj0

The PS4, Xbox One, and PC versions were rated a year ago today.

It lives…? pic.twitter.com/c3toZ0aFep

— Gematsu (@gematsu) May 7, 2022