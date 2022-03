Resident Evil Village: Kommt es bald für den Xbox/PC Game Pass?

PlayStation wird wohl bald sein mysteriöses Projekt namens “Spartacus” vorstellen, das PS Plus und PS NOW kombinieren wird. Egal was PlayStation im Ärmel hat, den Xbox/PC Game Pass gibt es schon und ein neues Gerücht deutet auf einen hochkarätigen Neuzugang hin: Resident Evil Village.

Es scheint, dass einer der größten Spiele aus dem Jahr 2021 bald im Xbox/PC Game Pass zu finden ist. Und immerhin stammt das “Gerücht” direkt aus dem Xbox Store.

Wie eine polnische Xbox-Fanseite berichtet, gibt es für Resident Evil Village im polnischen Xbox Store einen interessanten Zusatz: “Teil des Xbox Game Pass-Abonnements”. Die Seite hat das auch als Screenshot festgehalten. Wir haben die Meldung auf der deutschsprachigen Xbox Store-Seite geprüft und derzeit keinen Hinweis dazu gesehen.

Laut XGP.pl wurde der Hinweis inzwischen aus auf der polnischen Store-Seite wieder entfernt.

In der aktuellen Liste der Xbox Game Pass-Spiele für März 2022 findet man den achten Hauptteil der Horrorspiel-Serie von Capcom nicht. Es könnte durchaus möglich sein, dass wir im April Resident Evil Village für den Abo-Dienst von Microsoft bekommen könnten.

Normalerweise gibt Xbox zu beginn eines Monats bekannt, welche Spiele als nächstes zum Game Pass kommen. Wenn es wirklich so wäre, dass das Capcom-Spiel hinzugefügt wird, dann müssen wir auf die Bestätigung nicht mehr lange warten.

Wie viel kostet es Microsoft, AAA-Spiele für den Game Pass zur Verfügung zu stellen? Millionen! Wie der leitende Analyst von MST Financial, David Gibson, schätzt, hat Microsoft zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar für Guardians of the Galaxy gezahlt.

Gibson untermauerte diese Zahlen, indem er sagte, dass er Square Enix seit 15 Jahren als Analyst betreue und regelmäßig mit vielen Leuten im Unternehmen spreche.

Keep in mind that MSFT paid about US$5-$10m for Guardians of the Galaxy to be on Games Pass… that is like $2 per game when retail is $29. Ok that is all profit but not too many publishers will be doing that given the low economics from Game Pass.

— David Gibson (@gibbogame) March 26, 2022