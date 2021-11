Resident Evil 2 – Spiel im TikTok Video nachgestellt

Resident Evil 2 - (C) Capcom

Als Franchise begeistert Resident Evil bereits zahlreiche Generationen. Im Jahr 1996 durften die Fans erstmalig in das Survival-Horror-Genre reinschnuppern und die Geschichte rund um die Umbrella-Corporation verfolgen. Für einen Großteil der Fangemeinde zählt Resident Evil 2, der zwei Jahre später erschienen ist, zu dem größten Erfolg der ganzen Reihe. Weswegen auch das Resident Evil 2 Remake heißersehnt war.

Resident Evil hat nach wie vor eine große Fangemeinde

Selbst jetzt weiß die Originalversion noch zu begeistern auch wenn manche Spielmechaniken nicht sonderlich gut gealtert sind. Diese Tatsache haben sich ambitionierte Fans zu Nutze gemacht und haben ein amüsantes TikTok-Video kreiert. Hierbei haben sie einige spielerische Szenen aus dem Original in die Realität transportiert.

Der TikTok-User “lake_skywalker” hat es sich zur Aufgabe gemacht den Fans ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, in dem er in die Rolle von Leon S. Kennedy geschlüpft ist, um die damals grobmotorische Steuerung widerzuspiegeln. Darüber hinaus wurde die einseitige Kameraperspektive und auch die Soundkulisse aufs Korn genommen. Selbst die ikonischen Treppenstufen oder Tür-Passagen, die bis zu Resident Evil 4 enthalten waren, sind im Video dabei!

Video bis ins letzte Detail durchdacht

Im Video wird deutlich wie viel Zeit lake_skywalker in das Resident Evil 2-Video investiert hat. Denn selbst die Bewegungen vom gespielten Leon sind nahezu identisch und das ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Selbst die Zombies haben eine sehr gute Rolle gespielt und den Charme der damaligen Widersachern perfekt eingefangen.

Mit Resident Evil Village hat Capcom erst in diesem Jahr den achten Hauptteil der Reihe herausgebracht und ein Ende ist gewiss nicht in Sicht. Die Liebe zur Reihe hat neuen Aufwind erhalten und es gibt keine bessere Zeit um Teil der Fangemeinde zu werden. Zudem wurde auch erst vor wenigen Tagen die Realverfilmung von Resident Evil: Welcome to Raccoon City erstmalig in den Kinos ausgestrahlt. Darüber hinaus soll die Reihe auch von Netflix eine Serie spendiert bekommen.

Interesse geweckt? Dann schaut euch den Resident Evil Village Test an, den unsere Redakteurin Eva angefertigt hat! Derzeit läuft die Steam-Herbstaktion und dort könnt ihr euch einige Titel des Franchise vergünstigt einsacken!