Resident Evil 4 Remake wird alle drei Hauptabschnitte enthalten

Resident Evil Fakten

Capcom arbeitet an frischen Spielen aus dem Resident Evil-Franchise, nicht nur an Teil 9, sondern auch an einem Remake für Resident Evil 4, dass 2023 erscheinen wird. Und all diese Remakes der ersten Titel aus der Spielreihe haben den ein oder anderen Part radikal verändert. Besonders Resident Evil 3 kam bei den Fans 2020 nicht gerade gut weg. Deshalb befürchten viele, dass Resident Evil 4 einen ähnlichen Ansatz verfolgen könnte.

Die gute Nachricht: Resident Evil 4 soll in seinem Remake alle Hauptabschnitte bekommen, die wir auch aus dem Original kennen.

In der jüngsten Ausgabe des EDGE-Magazins (via Twitter) bestätigte das Entwicklerteam von Resident Evil 4, dass der Inselabschnitt, also der letzte Abschnitt des Spiels, vorhanden sein wird. Das Entwicklerteam hat die drei Hauptabschnitte des Spiels (das Dorf, die Burg und die Insel) bereits in der Vorproduktion aufgeteilt und einzeln an den Abschnitten gearbeitet.

(2/2) finished their section of the game, they came back together and went over each team's work for revisions & to focus on alterations for pacing.

But the devs mention the Island by name & say there's "A lot more to it" than the original game, but don't clarify any further.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) January 1, 2023