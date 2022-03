Resident Evil 2, 3, 7 kommen für Next-Gen Konsolen samt grafischer Überarbeitung

Capcom hat soeben mitgeteilt, dass drei Teile der Resident Evil Reihe: das Remake von Resident Evil 2, Resident Evil 3 und Resident Evil 7: Biohazard für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und dabei noch einmal grafisch überarbeitet werden.

Als herauskam, dass der mysteriöse Countdown von Capcom Street Fighter 6 galt, waren zwar dessen Fans glücklich, aber viele Resident Evil Fans enttäuscht. Nun kommt diese mehr oder weniger überraschende Neuigkeit über die Ports von den drei Resident Evil Klassikern. Allerdings ist die Überarbeitung die große Überraschung. Hier die offizielle Ankündigung auf Twitter:

Resident Evil 2, 3, and 7 are coming to PlayStation 5 and Xbox Series X|S with visual enhancements later this year! 🌿

Those who currently own these games on PlayStation 4 and Xbox One will be eligible for a digital upgrade at no additional cost. pic.twitter.com/MNPZcZBl7i

— Resident Evil (@RE_Games) March 2, 2022