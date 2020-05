Red Dead Redemption 2: Neuer Verkaufsrekord für den Rockstar-Titel

Red Dead Redemption 2

Take 2 ist ein wahnsinnig erfolgreicher Publisher. Okay, mit WWE 2k20 haben sie in den “Gatsch” gegriffen, aber ansonsten lassen sich die Produktionen durchaus sehen. Die letzten beiden großen Titel, Red Dead Redemption 2 und Borderlands 3, haben dafür wichtige Meilensteine überschritten.

Eigentlich müsste man beim amerikanischen Publisher durchfeiern. Immerhin hat GTA 5 über 130 (!) Millionen Exemplare verkauft. Eine bemerkenswerte Leistung für ein Spiel. Immerhin erschien Grand Theft Auto 5 bereits 2013 für die PS3 und Xbox 360. Es folgten die Plattformen PS4, Xbox One und PC. Red Dead Redemption 2 erschien erstmals 2018 für die aktuelle Konsolen-Generation und ein Jahr später für PC. Wie Publisher Take 2 nun im jüngsten Finanzbericht gezeigt hat, konnte sich das Rockstar Games-Spiel über 31 Millionen Mal verkaufen. Der andere große “Kerntitel”, Borderlands 3, hat inzwischen 10 Millionen Einheiten bewegt. Das sind immerhin 50% mehr als Borderlands 2 im Vergleichszeitraum seit dem Launch.

Red Dead Redemption 2: Wohin geht die Reise?

Auch in den anderen Bereichen ist man gut aufgestellt, wie die Zahlen beweisen. NBA 2K20 konnte über 12 Millionen Mal verkauft werden. The Outer Worlds, von ihrem Label “Private Division” konnte vor dem Release der Nintendo Switch-Version über 2,5 Millionen Mal verkauft werden.

Der Nettoumsatz der Amerikaner belief sich im letzten Geschäfts-Quartal, Jänner bis März 2020, damit auf 760 Millionen US-Dollar. Ein Brutto-Gewinn von 365 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahr hat man damit 35% mehr Umsatz. Vor allem die beiden Rockstar Games-Titel sind eine Goldgrube.

Wir werden sehen, was der nächste große Titel werden wird. Immerhin ist GTA 6 bereits seit Wochen im Gespräch. “Was GTA 6 von Red Dead Redemption 2 lernen kann” haben wir in unserem Gaming-Blog niedergeschrieben. Nicht umsonst konnte das Action-Spiel in vielen Charts die Nummer 1 belegen.

Link: Take 2 Finanzbericht