Rainbow Six: Siege – Roadmap für Jahr 9 ist da!

Auf den diesjährigen Six Invitationals hat Ubisoft nun endlich die Rainbow Six: Siege-Roadmap für das Jahr 9 revealed. Wie zu erwarten, gibt es zahlreiche Neuerungen, die auf einen zukommen. Neben dem neuen Operator „Deimos“ wurden vor allem Schild-Operator und Visiere angepasst. Auch ein neuer Elite-Skin hat seinen Weg ins Spiel gefunden.

Rainbow Six: Siege – Was erwartet einen in Jahr 9?

Der wohl interessantes Punkt dürfte für die meisten Siege-Spieler der Operator Deimos sein. Ein Angreifer, der mithilfe seines „DeathMARK Gadgets“ eine Mischung aus Jackal und Grim darstellt. Dazu zwei starke Primärwaffen sowie eine komplette neue Sekundärwaffe – die .44 Vendetta. Zwei Handgranaten sowie zwei Hard Breach Gadgets ergänzen den neuen Siege-Operator. Da er bis jetzt nicht spielbar ist, lässt nur schwer in gewisse Rollen drängen. Aufgrund seiner Fähigkeit könnte er sich jedoch gut dafür eignen, Roamer zu jagen und ihnen mithilfe seiner Teammates den Gar auszumachen.

Auch die AI-Playlist ist von den zahlreichen Neuerungen nicht verschont geblieben. Während derzeit nur Clubhouse als Map spielbar ist, kann man nächster Season fünf neue Maps zum Trainieren nutzen. Folgende Karten wurden dem Map Pool hinzugefügt: Oregon, Consulate, Bank, Chalet und Kafe Dostoyevsky. Auch ein paar neue Operator sind nun spielbar. Auf der Verteidiger-Seite wurden die Operator Melusi und Alibi hinzugefügt, während bei den Angreifern jetzt sechs neue Angreifer zur Verfügung stehen. Die Operator lauten: Ash, Finka, Buck, Jackal, Lion und Iana.

Als kleines Schmankerl hat Ubisoft außerdem einen neuen Elite-Skin vorgestellt. Ying kann nun in einem neuen Look von Spielern angespielt werden. Wie viele Credits der Skin kosten wird, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Schilder nun komplett neu spielbar

Die neuen Schild-Updates nehmen im Season-9-Reveal von Ubisoft sehr viel Platz ein. So können Schild-Spieler jetzt hinter ihrem Schild ihre Waffe nachladen, was vorher nicht möglich war. Auch durch barrikadierte Fenster kann man nun einfach so durchspringen und kommt einem ein Gegner zu nah, kann man einfach mit seinem Schild zurückdrängen. Dieser fällt dann hin und ist für einen kurzen Augenblick außer Gefecht. All diese Buffs für Schild-Operator wie Blitz oder Montagne kommen allerdings mit einem Preis. Möchten Schild-Spieler aggressiv spielen und einen Gegner aktiv angreifen, sind die eigenen Beine jetzt noch besser sichtbar und können vom gegnerischen Spieler leichter angeschossen werden.

Interessant sind die Änderungen in Bezug auf Balancing. Die Kiba Barriers von Azami können jetzt mit Waffen zerschossen werden und MGs machen den Spieler nun um 10 % langsamer. Das dient dem Zweck, MGs nicht mehr als „Entry Weapon“ zu nutzen. Auch das Ranked-System hat ein paar Änderungen abbekommen. Spieler, die kein PvP-Match für eine komplette Season gespielt haben, gelten nun als „inaktiv“. Inaktive Spieler müssen, bevor sie ein Ranked-Spiel starten, fünf Matches entweder im Quick Match oder der Standard-Playlist gewonnen haben. Neue Spieler, die bisher kein Ranked-Game bestritten haben, benötigen jetzt neben Level 50 auch zehn Operator sowohl auf der Angreifer- als auch Verteidiger-Seite.

Wann kann die neue Season angetestet werden?

Wie sonst auch können Siege-Player die neue Season vorab auf den Test-Servern anspielen. Anders als bei vorherigen Events gab Ubisoft jedoch kein genaues Datum bekannt. Man kann allerdings davon ausgesehen, dass spätestens Anfang nächster die Test-Server heißlaufen werden. Der Release der neuen Season ist für den 12. März angesetzt, jedoch wurden gewisse Deadlines in der Vergangenheit seitens Ubisoft nicht immer eingehalten, weshalb man das Datum mit Vorsicht genießen sollte.

Rainbow Six: Siege ist für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows-PC und Amazon Luna verfügbar.