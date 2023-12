PS5 Pro Spezifikationen – Online-Leak über mögliches Upgrade

Es gibt Neuigkeiten über mögliche Spezifikationen der PS5 Pro, die gerade online geleakt wurden! Dieser frische Leak hat die Gamer-Community in Aufregung versetzt und sorgt für Spekulationen über ein mögliches Upgrade zur PS5.

Die Diskussionen über Konsolen-Upgrades auf die PS5 Pro haben in letzter Zeit an Fahrt gewonnen. Neue Details zur gemunkelten Hardware geben einen Einblick in das, was Sony vielleicht für die Spieler bereithält. Mittlerweile erinnert die Sache an die Leaks vor der PS5 Slim, die tatsächlich vor wenigen Wochen erschienen ist.

Frühere Gerüchte deuteten bereits auf eine kleinere 1-TB-Version der PS5 hin. Im Oktober enthüllte Sony dann offiziell die PS5 Slim zu Preisen von 549 Euro für die Disc-Edition und 449 Euro für die digitale Version. Aber beachte: Die PS5 Slim bietet außer dem kompakteren Design keine wesentlichen Leistungssteigerungen. Die PS5 Pro hingegen soll als Hardware-Refresh für die aktuelle Konsolengeneration dienen – vergleichbar mit dem Upgrade von der PS4 zur PS4 Pro.

Ein Beitrag auf ResetEra gibt einige Details preis: Die PS5 Pro soll eine AMD Zen 2-CPU mit dynamischer Frequenz bis zu 4,4 GHz haben. Auch die GPU, angeblich eine benutzerdefinierte Radeon-RDNA3-Architektur mit einer Ziel-Frequenz von 2 GHz und einer Leistung von 14–29 TFlops, wird erwähnt. Der Speicher soll 16 GB DDR6 mit einer Bandbreite von 576 GB/s bieten.

Interessanterweise wird gemunkelt, dass die Konsole auch über XDNA2 NPU verfügen soll – eine Architektur, die auf KI fokussiert ist und eine stabile hochskalierte 4K-Ausgabe mit mehr als 30 FPS ermöglichen soll.

Die spekulierten Spezifikationen der möglichen PS5 Pro sind beeindruckend und könnten mit einem leistungsstarken Gaming-PCs konkurrieren. Die genannte AMD Zen 2-CPU mit dynamischer Frequenz bis zu 4,4 GHz ist vergleichbar mit modernen High-End-Prozessoren. In Bezug auf die GPU wird eine benutzerdefinierte Radeon-RDNA3-Architektur mit einer Ziel-Frequenz von 2 GHz erwähnt, was einem beeindruckenden Grafik-Rendering entspricht. Solch eine Leistung könnte mit High-End-Grafikkarten wie der NVIDIA RTX 3080 oder sogar darüber liegenden Modellen mithalten.

Der Speicher mit 16 GB DDR6 und einer Bandbreite von 576 GB/s ist auch beachtlich. Zusammenfassend könnte eine mögliche PS5 Pro in Bezug auf Leistung und Spezifikationen mit einem Top-PC mithalten, der in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist.

Das Leck deutet auf eine mögliche Enthüllung im September 2024 hin, einige Monate vor dem angeblichen Veröffentlichungsdatum. Obwohl Sony selbst noch keinen offiziellen Kommentar abgegeben hat, stimmen das Zeitfenster und die vermuteten Spezifikationen mit früheren Leaks und Gerüchten überein.

Laut dem bekannten Insider Tom Henderson soll Sony intern davon ausgehen, dass in diesem Monat die “vollständigen Spezifikationen” [zur PS5 Pro] veröffentlicht werden, da die Entwickler von Drittstudios” in Kenntnis gesetzt werden sollen.

Can't comment on other peoples leaks because I don't know.

Internally, Sony is expecting full specs to leak this month because of dev ket distribution to 3rd party studios. https://t.co/sJ9x4OGjtQ

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 11, 2023