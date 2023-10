PlayStation 5: Technische Daten der Hardware-Revision 2023

Alles was du über die neuen PlayStation 5-Modelle (ab Weihnachten 2023) wissen kannst.

Die neuen PS5-Modelle ab Weihnachten 2023. - (C) SIE

Die Weihnachtszeit rückt näher und Sony Interactive Entertainment (SIE) hat nun offiziell, nach monatelangen Gerüchten, endlich die neuen PS5-Modelle vorgestellt. Die beiden neuen Modelle bringen einige Verbesserungen und mehr Flexibilität. Das leichtere und neue Design der PlayStation 5.

SIE hat daran gearbeitet ein “PS5-Modell zu entwickeln, das kompakter und leichter ist”, aber trotzdem die gleiche Leistung bietet. Das neue Modell verfügt über ein Volumen, das um mehr als 30 % kleiner ist als die Vorgängermodelle und wiegt 18 Prozent bzw. 24 Prozent weniger. Außerdem gibt es mehr Speicherplatz, dank der 1-TB-SSD.

PlayStation 5 bekommt abnehmbares Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk

Eine weitere spannende Möglichkeit, die das neue PS5-Modell bietet, ist die Option, ein Ultra HD Blu-ray Disc-Laufwerk hinzuzufügen. Eine Funktion die schon öfters von Spielern gewünscht wurde. Wenn du die PS5 Digital Edition kaufst, aber später auf physische Discs umsteigen möchtest, ist dies nun problemlos möglich. Das separate Laufwerk ist für 119,99 Euro erhältlich und kann einfach an deine Konsole angeschlossen werden.

Wann und wo erhältlich?

Das neue PS5-Modell wird ab November in den USA bei ausgewählten Einzelhändlern vor Ort und auf “direct.playstation.com” erhältlich sein, sofern verfügbar. Die weltweite Einführung wird in den folgenden Monaten fortgesetzt. Sobald der Bestand des aktuellen PS5-Modells ausverkauft ist, wird die neue PS5 das einzige verfügbare Modell sein. Wann genau der Verkaufsstart in Österreich/Deutschland sein wird ist noch ungewiss. Wir haben nachgefragt und warten noch auf eine Antwort vom Hersteller.

Was kosten die neuen PS5-Modelle?

Der empfohlene Verkaufspreis für Europa für die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Disc-Laufwerk liegt bei 549,99 Euro. Die PS5 Digital Edition kostet 449,99 Euro.

Welches Zubehör bieten die neuen PS5-Modelle?

Im Lieferumfang der neuen PS5-Modelle ist ein horizontaler Ständer enthalten. Zusätzlich wird ein neuer vertikaler Ständer angeboten, der mit allen PS5-Modellen kompatibel ist und separat für 29,99 Euro erhältlich ist.

Technische Spezifikationen der neuen PS5-Modelle (ab 2023)

PlayStation 5 Disk Version:

Externe Abmessungen (ohne vorstehende Teile): ca. 358 × 96 × 216 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Gewicht: ca. 3,2 kg

CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”, 8 Kerne / 16 Threads, variable Frequenz bis zu 3,5 GHz

GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafik-Engine, Ray Tracing-Beschleunigung, variable Frequenz bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Arbeitsspeicher: GDDR6 16 GB, 448 GB/s Bandbreite

SSD: 1 TB, 5,5 GB/s Lesebandbreite (Raw)

PS5 Game Disc: Ultra HD Blu-ray™, bis zu 100 GB/Disc

BD/DVD-Laufwerk: Laufwerksanschluss ausgestattet mit Disc-Laufwerk

Videoausgabe: Unterstützung von 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spezifiziert von HDMI ver.2.1)

Audio: “Tempest” 3D-AudioTech

Ein- und Ausgänge (Front der Konsole): USB Type-C®-Anschluss (Super-Speed USB 10 Gbps), USB Type-C®-Anschluss (Hi-Speed USB)

Ein- und Ausgänge (Rückseite der Konsole): USB Type-A-Anschluss (Super-Speed USB 10 Gbps) x2

Netzwerkanbindung: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

PlayStation 5 Digital Edition:

Externe Abmessungen (ohne vorstehende Teile): ca. 358 × 80 × 216 mm (Breite × Höhe × Tiefe)

Gewicht: ca. 2,6 kg

CPU: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2”, 8 Kerne / 16 Threads, variable Frequenz bis zu 3,5 GHz

GPU: AMD Radeon™ RDNA 2-basierte Grafik-Engine, Ray Tracing-Beschleunigung, variable Frequenz bis zu 2,23 GHz (10,3 TFLOPS)

Arbeitsspeicher: GDDR6 16 GB, 448 GB/s Bandbreite

SSD: 1 TB, 5,5 GB/s Lesebandbreite (Raw)

PS5 Game Disc: Ultra HD Blu-ray™, bis zu 100 GB/Disc

BD/DVD-Laufwerk: Laufwerksanschluss ausgestattet mit Disc-Laufwerk

Videoausgabe: Unterstützung von 4K 120Hz TVs, 8K TVs, VRR (spezifiziert von HDMI ver.2.1)

Audio: “Tempest” 3D-AudioTech

Ein- und Ausgänge (Front der Konsole): USB Type-C®-Anschluss (Super-Speed USB 10 Gbps), USB Type-C®-Anschluss (Hi-Speed USB)

Ein- und Ausgänge (Rückseite der Konsole): USB Type-A-Anschluss (Super-Speed USB 10 Gbps) x2

Netzwerkanbindung: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

