PS5 Slim im Test: Warum ist sie lauter als ihre Vorgänger?

Die “neue” PS5 Slim ist derzeit in Anmarsch! Auf Amazon.de kann man das neue Modell, dass etwas schlanker ist als die vorherigen Modelle, kaufen. Mehr dazu später. Doch die “verbesserte Konsole” löst bereits erste Kontroversen aus. Ein Experte hat sich die Mühe gemacht, die verschiedenen PS5-Modelle genauer unter die Lupe zu nehmen und dabei etwas Überraschendes festgestellt: Die PS5 Slim macht Krach! Warum also ist die neueste PlayStation-Konsole lauter als ihre älteren Geschwister?

Der Technik-YouTuber “Dr. UnboxKing” hat in einem aktuellen Video die “PS5 Slim” genauer untersucht und mit allen bisherigen Modellen verglichen. Dabei ging es vor allem um den Lärmpegel der Konsolen. Er hat die PS5 2020-Modelle mit und ohne Laufwerk sowie die neueren Revisionen von 2022 und 2023 mit der brandneuen PS5 Slim von 2023 verglichen.

Warum die PS5 Slim lauter ist, als ihre Vorgänger!

Es klingt unglaublich, aber die PS5 Slim hat sich als die lauteste Konsole von allen herausgestellt. Dr. UnboxKing war verwundert: “Wieso ist die PS5 Slim so laut?” Er hat sowohl das Lüftergeräusch als auch das bekannte Spulenfiepen untersucht, das ein bekanntes Problem bei den Sony-Konsolen ist. Dabei stellte er fest, dass alle PS5-Modelle dieses Spulenfiepen aufweisen, das sich als surrendes Geräusch bemerkbar macht.

Das eigentliche Problem liegt jedoch beim Lüfter der PS5 Slim, der deutlich lauter ist als bei den älteren Modellen. Selbst das Aufstellen der Konsole verschlimmert das Geräusch noch weiter. Aber warum ist das so? Dr. UnboxKing vermutet, dass es mit dem Airflow, also der Luftzirkulation innerhalb der Konsole, zu tun haben könnte. In einem Experiment hat er versucht, die Konsole etwas zusammenzudrücken, und dabei hat sich das Geräusch deutlich verändert. Möglicherweise ist die kompaktere Bauweise der PS5 Slim der Grund dafür, dass der Lüfterlärm im Vergleich zu den älteren Modellen lauter ausfällt.

Was unterscheidet die neue PlayStation 5 von den Vorgängern?

Der große Unterschied liegt natürlich in der Größe. Doch das schlankere Design bietet die gleiche Gaming-Technologie wie jenes Modell, dass bereits 2020 erschienen ist. Im aktuellen Lieferumfang enthalten sind neben dem 1-TB-Speicherplatz außerdem 2 horizontale Standfüße, HDMI Kabel, Netzteil, USB Kabel, Druckerzeugnisse und Astro’s Playroom (als vorinstalliertes Spiel).

Das neue PS5-Modell, die “Slim”, kann bei Amazon.de für 554,62 Euro (AT-Preis) bestellt werden. Wenn auch deine PlayStation 5 zu laut ist, gibt es ein paar Tricks, wie sie eventuell wieder leiser wird!