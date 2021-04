PS5 kaufen: Amazon bekommt im April neue PlayStation 5-Konsolen

Wann gibt es wieder die PS5 bei Amazon.de zu kaufen? - (C) Sony, Amazon - Bildmontage: DailyGame.at

Nächste Lieferung am 14. April 2021, dass haben wir per Mail erhalten, nachdem wir ebenso laufend versuchen eine PS5 bei Amazon zu bestellen. Demnach dürfte das Kontingent diesmal etwas größer ausfallen.

Der 14. April 2021 dürfte das Datum sein, an dem Amazon die nächste Lieferung an PlayStation 5-Konsolen bekommt. Ebenso sollen ab diesem Tag auch wieder DualSense-Controller verfügbar sein, die derzeit ebenfalls ausverkauft sind. Der Online-Riese lässt allerdings nur eine Bestellung von einem Stück zu, also jeweils eine PS5 und nur einen einzelnen DualSense-Controller.

Haltet euch also bereit am 14. April 2021 bei Amazon um ca. 9:00 Uhr vormittags bereit, um eine PS5 zu ergattern. Wie wir in der Update-Meldung vom 17. März 2021 verkünden konnten, war der Leak richtig. Allerdings war die Zeit, die man zur Vorbestellung der neuesten Sony-Konsole nutzen konnte, sehr kurzfristig. In nur 20 Minuten war der „Spuck“ auch schon wieder vorbei. Auch dieses mal dürfte es wohl wieder ein Mittwoch werden und wieder mitten im Monat stattfinden.

Folgende Möglichkeiten habt ihr womöglich am 14. April 2021 ab 9:00 Uhr:

Im Jahr 2020 wurden 4,5 Millionen PS5-Konsolen weltweit ausgeliefert. Für das aktuelle Geschäftsjahr plant Sony weitere 11 Millionen Stück, obwohl die Produktion wegen der fehlenden Halbleiter-Chips nur schwer vorangeht und diese Ziele womöglich nicht erreicht werden können.

Man konnte eine PS5 kaufen! – Update am 17.03.2021

Die neue Konsole war tatsächlich am 17. März um zirka 9:00 Uhr verfügbar. Für einen kurzen Zeitraum konnte man die neue Playstation 5 für 499,99€ auf Amazon erwerben. Wie groß das zur Verfügung gestellte Kontingent an Konsolen jedoch tatsächlich war, ist nicht bekannt.

Doch bereits nach wenigen Minuten, war der Spaß schon wieder vorbei. Bereits um 9:20 Uhr bekam man nur noch eine Fehlermeldung, wenn man versucht hat, die neue Konsole in den Amazon-Warenkorb zu legen.

Für all jene, die es trotzdem geschafft haben, eine der begehrten PS5 zu ergattern: Glück gehabt und viel Spaß!

Ursprüngliche Meldung vom 13. März 2021

Wenn die Gerüchte stimmen – die bereits mehrfach verbreitet wurden – können Spieler wohl nächsten Mittwoch eine von 15.000 PS5-Konsolen bei Amazon.de bestellen. Endlich ist – anscheinend – ein größeres Kontingent der Sony PlayStation 5 wieder eingetroffen!

Nachdem der Online-Riese angeblich einen Lagerbestand von fünfzehntausend PlayStation 5-Geräten aufgebaut hat warten viele Fans auf den Button „In den Warenkorb legen“. Interessierte Spieler hoffen natürlich auf einen Kauf einer PS5 an diesem Wochenende, aber dass scheint unwahrscheinlich.

Normalerweise werden solche Verkaufsaktionen nicht am Wochenende abgehalten, aber ein Gerücht macht die Runde, dass genau das auf Amazon.de passieren wird. Wie glaubwürdig die Angelegenheit ist, lässt sich derzeit nicht abschätzen. Eine große Verkaufsaktion am Wochenende wäre technisch schwer umzusetzen, sollten die Server der großen Menge an Anfragen „nachgeben“.

Unsere Einschätzung: Nicht dieses Wochenende. Womöglich startet der Verkauf (wenn es einen gibt) am Mittwoch, den 17. März 2021 ab 9:00 Uhr.

Kann man nächste Woche eine PS5 bei Amazon.de kaufen?

Wie der Insider PS: Let’s Play auf Twitter verkündete hat Amazon eine größere PS5-Lieferung von Sony erhalten. Demnach soll Amazon eine Lieferung von 15.000 Konsolen der Digital Edition und Disk Version erhalten haben. Natürlich veröffentlicht der Online-Riese diese Informationen nicht selbst, daher sind die Informationen als Gerücht einzustufen.

Wann genau der Verkauf der großzügigen Warenanlieferung an Amazon bestellt werden kann ist unklar. Ein heißer Tipp wäre der Mittwoch. Am 17. März 2021 sollte man also öfters folgende Links checken, um endlich seine PS5-Konsole in den Warenkorb zu legen und um eine Konsole zu bekommen:

Warum kommen nicht mehr PS5-Konsolen zum Verkauf?

Produktionsausfälle bei Halb-Leiter-Chips sorgen dafür, dass derzeit nur wenige PS5-Konsolen produziert werden können. Immerhin hat Sony gesagt, dass man einige Millionen Geräte produzieren möchte, pro Monat, aber das scheint derzeit unmöglich.

Einige Spieler helfen sich mit einem Warenkorb-Trick bei einigen Online-Händlern aus. Bei Amazon.de geht das leider nicht.