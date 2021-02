PS5 kaufen: Wie viele Konsolen wurden 2020 von Sony ausgeliefert?

PlayStation 5: DualSense-Controller (PS5) - © Sony

Der Start der Sony PlayStation 5 war sehr turbulent. Viele Fans – weltweit – haben noch immer Schwierigkeiten, eine PS5 zu kaufen. Aus diesem Grund scheint es, als wären im Jahr 2020 nur eine Handvoll Konsolen zum Verkauf angeboten worden. In Wirklichkeit verkauft sich die neueste PlayStation-Konsole unglaublich stark. Sony hat die Anzahl der Konsolen bekannt gegeben, die alleine im Jahr 2020 ausgeliefert wurden.

Die PS5 startete am 12. November in ausgewählten Regionen und eine Woche später auch bei uns in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Obwohl die Kontingente augenscheinlich fair aufgeteilt wurden, hatten viele Spieler Probleme eine PS5 zu kaufen. Doch es gab alleine im Jahr 2020 die beachtliche Zahl von 4,5 Millionen Einheiten.

Fakten zur Sony PlayStation 5 (PS5)

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

Obwohl Sony mehr Konsolen als Microsoft mit ihrer neuen Xbox Series X/S produzieren lassen konnte, ist es schwer eine PS5 aktuell zu kaufen. Vor allem wenn findige Wiederverkäufer ihr Unwesen treiben und Lagerbestände der Händler restlos aufkaufen. Diese treiben auch noch nebenbei die Preise für PlayStation 5-Konsolen in schwindlige Höhen.

Laut einen Dokument von Sony möchte man bis Ende März 2021 mehr als 7,6 Millionen PS5-Konsolen ausliefern. Diese Zahl dürfte wohl einige Spieler, die versuchen eine PS5 zu erwerben, fröhlich stimmen.

Seit dem Start der Konsole gab es sporadische PS5-Nachbestellungen bei verschiedenen Einzelhändlern, jedoch nie in dem Maße, in dem die Konsole beim Start verfügbar war. Wenn Sony es tatsächlich schafft, bis Ende nächsten Monats 7,6 Millionen PS5 zu verkaufen, bedeutet dies, dass dieses Jahr noch 3,1 Millionen PS5 verkauft werden müssen, bevor der März vorbei ist.

Wie wahrscheinlich ist es eine PS5 vor Ende März 2021 zu kaufen?

Diese Zahl enthält alle PS5-Konsolen, die bereits im Januar verkauft und ausgeliefert wurden, aber das macht wahrscheinlich nicht alles aus. Vor diesem Hintergrund sollten die Spieler möglicherweise die lokalen Einzelhändler und Online-Websites genau beobachten, da es sehr wahrscheinlich ist, dass die Geschäfte irgendwann im Februar oder März eine weitere Welle von Lagerbeständen erhalten. Vorausgesetzt, Sony und Einzelhändler können die Wiederverkäufer/Scalper effizienter bekämpfen als beim Start, besteht eine gute Chance, dass mehr Spieler den Nervenkitzel des Spielens der nächsten Generation selbst erleben können.

Trotz dieser beeindruckenden Anzahl von Verkäufen scheint sich die Nachfrage nicht zu verlangsamen, sodass Sony hart arbeiten muss, um noch mehr Konsolen auszuliefern. Im Moment funktioniert die PS5 ähnlich wie die PS4, aber die Fans sind gespannt, ob es ihr gelingt, die meistverkaufte Heimkonsole aller Zeiten, die Sony PlayStation 2 (PS2), zu übertreffen.

Erst gestern erschien ein neues Firmware-Update, dass einige Funktionen und mehr Stabilität für die Sony-Konsole brachte.