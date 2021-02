PS5: System-Update verbessert die Sony PlayStation 5 erheblich

PlayStation 5: Sieht ein wenig nach "Herr der Ringe" aus... (PS5) - (C) Sony

Für all jene Spieler die bereits die Möglichkeit haben auf der Sony PlayStation 5 (PS5) zu spielen, gibt es nun ein neues Software-Update zum Herunterladen und Installieren. Auf der Webseite von PlayStation.com werden die Details des Updates 20.02.02.50.00 genau beschrieben, wie das Erlebnis auf der PS5 verbessert wird.

Obwohl die neue Flaggschiff-Konsole von Sony erst vor einigen Monaten veröffentlicht wurde, gab es schon eine Reihe an Updates für die PS5. Aufgrund der Komplexität von Konsolen müssen Spieler damit rechnen, dass Startmodelle ein gewisses Maß an Fehlern und Störungen aufweisen. Das PlayStation-Team hat deshalb schon einige Fehler und Probleme aus dem Weg schaffen können, die die erste Konsolen-Generation der PlayStation 5 hatte. Jetzt muss sich Sony (gemeinsam mit den Einzelhändlern) etwas für Wiederverkäufer einfallen lassen, dann wäre alles super.

Alle Fakten zur Sony PlayStation 5:

Name: PlayStation 5 (PS5) Hersteller: Sony Interactive Entertainment (SIE) Typ: Stationäre Spielekonsole Generation: 9. Konsolen-Generation Speichermedium: Blu-ray Release-Datum: 19. November 2020 Preis: 499 Euro (Standard)

399 Euro (Digital Edition)

Das bringt das neueste PS5-Update

Aus den Patch-Notizen geht hervor, dass die Liste klein ist, aber einige nützliche Änderungen enthält. Der erste Punkt im Update für PlayStation 5 ist, wie es die Gesamtsystemleistung verbessert. Diese Korrekturen hinter den Kulissen sind zwar vage, stellen jedoch sicher, dass die Konsole weiterhin reibungslos funktioniert. Ein weiterer Teil des Patches beinhaltet, wie Spieler mit Videoclips in der Mediengalerie interagieren können. Nach dem Booten von „Share Factory Studio“ können Inhaltsersteller die Clips jetzt über ihre Konsole auswählen und gleich bearbeiten.

Die dritte und letzte Korrektur wird für diejenigen von Bedeutung sein, die die vielen PlayStation 4-Spiele auf PS5 spielen. Dank der Abwärtskompatibilität können Spieler weiterhin Games der vorherigen Generation auf der neuen Konsole genießen. Ein gelegentliches Problem ist jedoch, dass die PS4-Version des Spiels beim Einlegen der Disc immer noch heruntergeladen wird.

Für diejenigen, die zwischen physischen Kopien von Spielen wechseln, kann dies ein frustrierendes Problem sein. Mit diesem PS5-Update wird die Version des Spiels der alten Generation beim Einlegen der Disk nicht mehr unerwartet heruntergeladen.

PlayStation nimmt Feedback der Spieler an

Es ist gut zu sehen, dass das PlayStation-Team Feedback zu PS5 entgegennimmt und die Leistung weiter verbessert. Zusätzlich zu den Stabilitätsverbesserungen erhalten die Spieler eine Lösung für einen nervigen Fehler und eine andere Möglichkeit, mit ihrem Gerät in Kontakt zu treten. Da derzeit nur wenige PS5-Games da sind, spielen viele Spieler höchstwahrscheinlich immer noch PlayStation 4-Spiele. Spieler können erleichtert aufatmen, wenn sie wissen, dass das Einlegen einer alten Disk das Spiel nicht automatisch erneut installiert.

Darüber hinaus können Inhaltsersteller mit dem neuen Share Factory Studio-System einfacher großartige Videos erstellen.

Spieler vermissen noch Funktionen! Einige Funktionen gibt es trotzdem noch nicht, obwohl es sich die PlayStation-Fans wünschen würden. So gibt es noch immer keine Bildschirm-Themen für die PS5 oder eine Ordner-Struktur. Der externe Speicher gilt derzeit nur für PS4-Spiele, da es noch immer keine externen Festplatten für die PlayStation 5 gibt. Gut, die Spielauswahl für eine PS5-Games ist derzeit noch überschaubar, aber im ersten Halbjahr 2021 wird es einige interessante Exklusiv-Titel wie Ratchet and Clank und Gran Turismo 7 geben. Irgendwann in diesem Jahr werden PS5-Spieler wohl oder übel eine Speichererweiterung benötigen.

Die Sony PlayStation 5 ist derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbar. Die Situation der knappen Lagerbestände der PS5 wird wohl (oder übel) bis Ende 2021 anhalten, wie bereits von AMD kommuniziert. Es gibt immer wieder kleinere Kontingente die die Einzelhändler erreichen.

