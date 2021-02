Gran Turismo 7 (PS5) wird eher wie ein klassisches Rennspiel werden

Gran Turismo 7 soll im ersten Halbjahr 2021 erscheinen - (C) Sony

GT Sport war sicherlich eine großartige Rennsimulation und Fans waren weitgehend damit zufrieden. Doch es gibt noch Potenzial nach oben. Vor allem beim Start, konnte es die traditionellen Spieler nicht umhauen. Mit dem bevorstehenden Gran Turismo 7 soll Polyphony Digital genau das bieten, was sich Fans wünschen.

In einem Interview mit Octane Japan (übersetzt von GT Planet, via Gamingbolt) sagte Polyphony Digital-Chef und Serienschöpfer Kazunori Yamauchi, dass GT7 zwar in Sachen FIA-Meisterschaft an Gran Turismo Sport orientieren wird, aber größtenteils mehr im Einklang mit klassischen Einträgen stehen wird, wobei das Studio versucht, die bisher beste Umsetzung dieser Formel zu liefern.

„Während Gran Turismo 7 Elemente wie die in GT Sport realisierte [FIA] -Meisterschaft erbt, kehrt er zum königlichen Zweck voller Bände wie [Gran Turismo] 1-4 zurück und bietet derzeit das beste Gran Turismo- Erlebnis“, sagte Yamauchi.

Gran Turismo 7 erscheint in diesem Jahr und wird exklusiv für die PS5 veröffentlicht. Von 4K bis 60 FPS und Raytracing-Unterstützung bis hin zu exklusiven DualSense-Funktionen wird versucht, die Hardware der Konsole voll auszunutzen.

Warum ist Gran Turismo 7 exklusiv für die PS5?

Fans, die sich das Spiel für die PS4 und PS4 Pro erhofft hätten, dürften wohl möglicherweise enttäuscht werden, da es nur für das Next-Gen-System von Sony erhältlich sein wird. Das Rennspiel wurde erstmals in einem Werbevideo als „PlayStation 5 Exklusiv“ bezeichnet.

Sony hat bereits bestätigt, dass Gran Turismo 7 auf der PS5 mit 4K-Auflösung, HDR und 60 FPS läuft. Das Spiel soll von allen Vorteilen der PlayStation 5 profitieren. Es wird also keine „Herabstufung“ für die Rennerfahrung geben.

GT7 wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf PS5 veröffentlicht. Sony hat bisher keinen offiziellen Release-Termin herausgegeben.