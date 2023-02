PlayStation: Nächste State of Play-Sendung am 23. Februar

Playstation Fakten

Sony hat die nächste PlayStation State of Play-Sendung angekündigt, die am Donnerstag, den 23. Februar um 21:00 Uhr (MEZ) stattfinden wird. Die beliebte Fan-Sendung wird auf Twitch und YouTube zu sehen sein.

Die kommende Sendung wurde bereits seit einiger Zeit von Insidern angedeutet, obwohl eine Bestätigung von offizieller Seite immer besser ist. Jetzt haben wir Gewissheit, dass die Show tatsächlich stattfinden wird.

Was bekommen wir zu sehen? Sony hat angekündigt, dass wir “Indie-Hits- und Drittanbieter-Spiele” sehen werden, zusammen mit fünf PlayStation VR 2-Spielen und einem exklusiven Einblick auf Suicide Squad: Kill the Justice League, den lang erwarteten neuen Eintrag in Rocksteadys gefeiertem Arkhamverse.

Wo kann ich die Sendung sehen?

Wie lange wird die Sendung dauern? Sony gibt an, dass sie ca. 15 Minunten dauern wird.

