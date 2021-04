Outriders schlägt Valheim in den Steam Charts Verkaufszahlen

Valheim auf Steam - (C) Iron Gate AB

Das aktuell etwas umstrittene Outriders kann trotz der Probleme gute Zahlen verbuchen. Diese Woche soll noch ein weiterer Notfall-Patch raus gehen um den Inventar Wipe zu beheben und auch das versprochene Geschenk für die Server Probleme soll ausgerollt werden. Was jetzt nach Störungen klingt, scheint Spieler nicht daran zu hindern auf Steam zuzuschlagen. Und so schlägt Outriders das erfolgreiche Valheim in den Verkaufszahlen.

Outriders schlägt Valheim und ein überraschender Platz 2

Dass Valheim nicht permanent in den Verkaufszahlen auf dem ersten Platz bleiben würde, war klar. Irgendwann stagnieren alle Verkaufszahlen. Bereits vorletzte Woche musste es den Thron abgeben. Bereits vorletzte Woche schlägt Outriders Valheim und schubst es von der Spitze. Jedoch fällt Valheim viel tiefer als gedacht. Es rutscht herab auf den vierten Platz und musste sich letzte Woche mit Platz 7 begnügen.

Womit wohl die wenigsten gerechnet haben, ist der rapide Vormarsch eines „Außenseiters“. EAs Coop Abenteuer It Takes Two zieht ebenfalls in die Charts ein und springt in kürzester Zeit auf den zweiten Platz. Das Spiel hat zwar aktuell nur knapp über 60 Tausend Follower, begeistert jedoch mit seiner Vielschichtigkeit und der wirklich genialen Abwechslung den dieses Coop Game liefert die Massen.

Die aktiven Spieler Zahlen sehen etwas anders aus

Sieht man sich jedoch die aktiven Spieler Zahlen etwas genauer an, schlägt hier Valheim noch immer Outriders. Denn mit 70 Tausend live aktiven Gamern ist es ein gutes Stück vor dem Looter Shooter mit seinen 60 Tausend. Wobei es sich hierbei auch nur um eine Momentaufnahme handelt, die jederzeit umschwingen kann.

Gerade da Outriders momentan noch immer mit den Problemen Pre- und Post-Patch zu kämpfen hat. Wodurch viele Spieler bis zum nächsten Patch warten ehe sie spielen. Da ein gemeiner Bug derzeit um sich greift, der das Inventar von Charakteren gänzlich löscht. Dies kann mehr als frustrierend sein, wenn man da gerade mehrere legendäre Waffen eingesteckt hatte.