Nintendo bestätigt: Keine neuen Switch-Modelle für 2023 in Sicht

Nintendo bestätigt keine Hardware-Veröffentlichung in diesem Jahr: Wie geht es mit der Switch 2023 weiter?

Seit dem Release im Jahr 2017 hat sie sich die Nintendo Switch zu einer der beliebtesten Konsolen auf dem Markt entwickelt. Die Konsole hat sich als äußerst flexibel und tragbar erwiesen, was es Spielern ermöglicht, ihre Lieblingsspiele unterwegs zu genießen oder sie mit Freunden und Familie zu Hause auf dem großen Bildschirm oder auch im Tablet-Modus zu spielen. Die Switch hat auch eine unglaublich beeindruckende Spiele-Bibliothek, darunter einige der besten Spiele aller Zeiten, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Super Mario Odyssey.

Aber nach 6 Jahren auf dem Markt ist die Begeisterung für die Nintendo Switch langsam abgeklungen, und viele Fans haben sich gefragt, ob es Zeit für einen Nachfolger oder ein (weiteres) Upgrade ist. In den letzten Monaten gab es Gerüchte und Spekulationen über eine mögliche Switch Pro, die mit verbesserten technischen Spezifikationen und einem OLED-Display.

Alle bisherigen Nintendo Switch-Modelle in der Übersicht:

Modell Release-Jahr Bildschirm Auflösung Controller Start-Preis Nintendo Switch 2017 6,2 Zoll LCD 1280×720 Joy-Con 299€ Nintendo Switch Lite 2019 5,5 Zoll LCD 1280×720 Integriert 199€ Nintendo Switch (OLED-Modell) 2021 7 Zoll OLED 1280×720 Joy-Con 349€

Nintendo Switch: 2023 wird es kein neues Modell geben

Nintendo hat jedoch kürzlich klargestellt, dass es in diesem Jahr keinen Nachfolger oder ein Upgrade der Switch geben wird. Die Verkaufszahlen der Switch sind im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gesunken, was darauf hindeutet, dass die Konsole ihren Höhepunkt bereits erreicht hat. Nintendo geht davon aus, dass die Verkäufe in den nächsten 12 Monaten weiter zurückgehen werden, da die Switch am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist.

Neue Nintendo-Konsole für 2024: Die Prognosen für das kommende Jahr deuten jedoch darauf hin, dass Nintendo plant, eine neue Konsole rechtzeitig zur Weihnachtszeit im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen. Dies wird von vielen erwartet, da Nintendo in der Vergangenheit gerne neue Konsolen um die Weihnachtszeit herum veröffentlicht hat. Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis geht davon aus, dass das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Release am kommenden Freitag, den 12. Mai) den Hardware-Verkauf bei denjenigen ankurbeln wird, die von älteren Versionen auf das OLED-Modell umsteigen, sowie von einigen völlig neuen Switch-Käufern.

Bloomberg says no new Nintendo hardware in the current fiscal year (up until end of March '24) Switch was released March 2017 We currently have a next-gen console coming at the end of 2024 in our forecasts pic.twitter.com/RD80UtBWgm — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) May 9, 2023

Switch bleibt weiterhin im Fokus

Wie erfolgreich kann die Nintendo Switch werden? Bis dahin wird die Switch jedoch weiterhin der Hauptfokus des japanischen Unternehmens bleiben, und es wird erwartet, dass sie im laufenden Geschäftsjahr 15 Millionen Konsolen verkauft und damit ihren Platz als drittbestverkaufte Konsole aller Zeiten mit 140 Millionen verkauften Konsolen festigen wird. Nintendo hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es in der Lage ist, den Lebenszyklus seiner Konsolen zu verlängern und weiterhin neue Inhalte und Spiele für sie zu veröffentlichen. Es wird erwartet, dass Nintendo in den kommenden Monaten neue Spiele und Updates für die Switch ankündigen wird, um die Spieler bei Laune zu halten. Ein gutes Beispiel ist Mario Kart 8 Deluxe, dass mittlerweile unzählige neue Strecken erhalten hat.

Was die nächste Konsolengeneration von Nintendo betrifft, so hat das Unternehmen gemischte Ergebnisse erzielt. Die Wii war ein Riesenerfolg, während die Wii U nicht so gut ankam, aufgrund von mangelnder Differenziertheit, wie wir in einer Podcast-Doppelfolge analysiert haben.

Wie geht’s weiter bei Nintendo? Nintendo wird sich bei der Entwicklung einer neuen Konsole wahrscheinlich auf das Feedback der Spieler und Entwickler konzentrieren und sicherstellen wollen, dass sie sich auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Immerhin wird es spannend werden, ob die neue Nintendo-Konsole abwärtskompatibel werden wird.