Neue Podcast-Folge online: Nintendo (Part 1) #7

In dieser Doppelfolge nehmen wir euch mit auf eine richtig geniale Reise zurück in der Zeit und wieder her in die Gegenwart. Nintendo! Das Unternehmen hinter Super Mario, The Legend of Zelda und anderen gigantischen Game-Titeln. Wie es mit Spielkarten und Erotik Pin-Ups angefangen hat und zur Nintendo Switch gipfelte.

Zwei Folgen voll mit Infos zu den Konsolen von Nintendo und mancher Fehlentscheidung.

