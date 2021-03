Nintendo Switch: Zum 4. Geburtstag der Konsole voll im Trend

Nintendo Switch - (Bildquelle: Pixabay.com)

Genau heute vor 4 Jahren startete die Switch. Den Erfolg hat das Unternehmen dahinter, Nintendo, eingefahren, nach einem Total-Ausfall der Wii U. Mit der Switch gelang dem Unternehmen Nintendo aus Kyoto, Japan, ein kommerzieller Erfolg, der darauf basiert, dass die Konsole so flexibel ist – wie das Leben. Und auf Twitter feiert man die Nintendo Switch. Und wie.

Zum einen ist die Switch ein Handheld, was die Switch Lite demonstriert. Zum anderen ist die Switch eine Heimkonsole, die am Fernseher gespielt wird. Und man kann sie am Tisch aufstellen, die Joy-Cons rausziehen und so mit seinen Freunden auch unterwegs gemeinsam zocken. Nintendo hat ein völlig anderes Konzept als Sony und Microsoft, die auf High-End-Konsolen setzen. Und mit über 80 Millionen verkauften Einheiten nach 4 Jahren kann man sagen: Nintendo hat vieles richtig gemacht. Geholfen hat dabei vor allem letztes Jahr die Pandemie und die Vielzahl neuer Videospieler, die zuvor keine Konsole besessen haben.

Nach der Wii U hatten viele „Insider“ bereits Nintendo abgeschrieben. Die Skepsis war groß und als man mit der Switch ein ähnliches Konzept vorzeigte, also ein Gamepad zum Spielen, waren auch die Investoren – damals – nicht gerade zuversichtlich. Auch die Drittentwickler waren nicht rar gesät. Und dann kam Breath of the Wild zum Start. Genau diesen Titel brauchte es zum Start einer neuen Konsole. Danach folgten viele Meilensteine wie Mario Kart 8 Deluxe oder Super Mario Maker 2, alles Spiele, die Massen angezogen haben.

Mit Animal Crossing: New Horizons konnte Nintendo letztes Jahr voll punkten, auch wenn sonst nicht viel los war im AAA-Bereich. Dafür hat die Switch einige Indie-Entwickler angezogen, die zuvor kaum Berührungspunkte mit Nintendo hatten. So oder so, man machte vieles richtig, auch die Wii U-Portierungen.

Nintendo Switch: Diese Twitter-Postings gab es zum 4. Geburtstag

Auf Twitter gab es einige Gratulanten, die den Erfolg der Konsole feiern. Der frühere Chef von Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, hat dazu einen Screenshot von Breath of the Wild geteilt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Eddie Garcia zeigt in vier schönen Bildern den Start der Nintendo Switch.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Und der offizielle Twitter-Kanal von Nintendo DE fragt nach, welches Spiel man am meisten gespielt hat:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Die Konsole ist nun 4 Jahre alt und die Fans hoffen bald auf eine weitere Hardware-Revision. Die gemunkelte Nintendo Switch Pro soll Gerüchten zufolge noch dieses Jahr erscheinen.

Ob das stimmen kann, wird sich zeigen. Bisher ist man bei Nintendo dieser Frage ausgewichen.