Neues Star Wars-Spiel von Ubisoft Massive soll 2023 vorgestellt werden

Bis 2025 (oder darüber hinaus) soll das neue Ubisoft-Spiel im Star Wars-Universum erscheinen. 2023 sollen wir mehr darüber erfahren.

Ubisoft arbeitet an einen Star Wars-Spiel. - (C) LucasArts, Ubisoft - Bildmontage

Ein neuer Kinofilm, der im April diesen Jahres in Produktion gehen soll und etliche neue Videospiele. Star Wars ist in aller Munde, auch bei Ubisoft. Nachdem der Exklusivvertrag mit EA ausgelaufen ist arbeiten eine Reihe von Entwicklern an neuen Games für das Franchise. Und dieses Jahr sollten wir mehr Informationen über das Open World-Spiel von Ubisofts Massive Entertainment aus dem Star Wars-Universum erhalten. So das Versprechen eines Entwicklers.

Das Studio hinter The Division hat seit Anfang 2021 ein Star Wars-Spiel in Entwicklung, dass irgendwann dieses Jahr enthüllt werden soll. Zumindest wenn man den aktuellen Tweet von Creative Director Julian Gerighty liest. Dieser schrieb auf dem Kurznachrichtendienst: “2023 wird riesig für uns. Schließe dich dem Abenteuer an.” Der Tweet wurde begleitet von einem Bild der für ein Star Wars-Spiel spricht.

Star Wars-Spiel von Ubisoft

Mehr Details über das neue Spiel gibt es zum aktuellen Zeitpunkt so gut wie nicht. Es ist bekannt, dass es sich dabei um einen Open World-Titel handeln wird, aber wenig Konkretes. Kurz nach der Ankündigung vor zwei Jahren befindet sich dieser Titel noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium. Inwieweit wir etwas zu sehen bekommen ist also fraglich.

Massive Entertainment, die Entwickler hinter dem Ubisoft-Star Wars-Spiel, haben auch erst kürzlich damit begonnen Spieletester für das Projekt einzustellen.

Wann soll das Spiel erscheinen?

Mehr als Gerüchte über den Release-Termin gibt es auch nicht. Es gibt Behauptungen, dass dieser Star Wars-Titel nicht vor 2025 erscheinen soll. Immerhin konzentriert sich Massive Entertainment derzeit auf Avatar: Frontiers of Pandora, dass irgendwann 2024 erscheinen soll. Sollten die Insider-Informationen stimmen, dann hat es hier etliche Baustellen bei der Entwicklung gegeben und das Spiel wurde zurückgedrängt.

Wer sich beklagt zu wenig Star Wars-Spiele zu bekommen: ab 2023 soll alle 6 Monate ein neues Videospiel auf den Markt kommen. Laut einem verlässlichen Insider plant Disney im Intervall neue Spiele zu launchen. Immerhin erhalten wir im März 2023 das neue Star Wars Jedi: Survivor von Respawn Entertainment / EA.