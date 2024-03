Antwort auf PS5 Pro? – Neue Xbox-Konsole online durchgesickert!

Seit 2023 kursieren Gerüchte, dass Microsoft eine Hardware-Auffrischung für seine Xbox Series-Konsolen plant. Laut mehreren früheren Berichten aus dem Vorjahr soll es sich bei dem betreffenden Gerät um eine Digital-Only-Version der Xbox Series X handeln. Während des mittlerweile abgeschlossenen Rechtsstreits von Microsoft mit der FTC über die Übernahme von Activision Blizzard wurden versehentlich veröffentlichte Gerichtsdokumente sogar enthüllt, die das vermeintliche Design dieser disklosen Xbox Series X zeigten.

Die durchgesickerten Materialien stellten ein Gerät dar, das ungefähr so groß ist wie die aktuelle Version der Konsole, aber zylindrisch anstatt rechteckig ist.

Sechs Monate später zertifizierte die National Radio Research Agency (NRRA) in Südkorea ein unangekündigtes Microsoft-Hardwarestück. Das am 18. März veröffentlichte Regulierungsdokument, zuerst von dem X-Nutzer “KoreaXboxNews” entdeckt, bezeichnet das Gerät als “XDK-Konsole”, was darauf hindeutet, dass es sich um ein Xbox-Entwicklerkit handelt, eine modifizierte Version eines Systems mit integrierten Debugging-Tools und anderen Funktionen, die die Spieleentwicklung erleichtern sollen. Das letzte Mal, als Microsoft ein XDK-Zertifikat im Fernen Osten erhielt, war am 11. Juni 2020, als die NRRA ihre Xbox Series X- und Series S-Entwicklerkits genehmigte. Dies war drei Monate, bevor beide Konsolen offiziell angekündigt wurden.

Das neu zertifizierte Gerät trägt die Modellnummer 2089. Die Series X- und Series S-Entwicklerkits sind jeweils als 1882 und 1881/1883 gekennzeichnet. Die NRRA identifizierte China und Vietnam als Herkunftsländer der Konsole, was bereits bei der Xbox Series X und Series S der Fall ist.

국립전파연구원, 3월 18일 MS XDK Console 인증통과 (출처 : XBOX 정보 카페 | 네이버 카페) https://t.co/c3VmTd1n7R

Microsoft's new Xbox Dev Kit (XDK) console was certified by the National Radio Research Agency in Korea today.

This means that you can use the device in Korea.

It is… pic.twitter.com/jZAuYlynV4

— Xbox News for Koreans 🇰🇷 – 네이버 Xbox 정보 카페 (@KoreaXboxnews) March 18, 2024