FTC-Leak: So viel verdient Microsoft mit der Marke “Xbox”

Gamer, Investoren, Verbraucher und Wettbewerber haben jetzt eine Antwort darauf erhalten, wie profitabel Xbox tatsächlich ist.

Xbox - (C) Microsoft

Wie viel Gewinn macht Microsoft mit Xbox? Nun, diese Antwort gibt es nun, dank eines FTC-Leaks. Die neu durchgesickerten Dokumente geben uns einen ersten Einblick über die Gewinne der Marke “Xbox” von Microsoft.

Microsoft ist normalerweise sehr rückhaltend bei der Veröffentlichung seiner Daten zu unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Auch die Gaming-Sparte ist davon nicht ausgenommen. Gemessen am Umsatz ist die “Xbox-Sparte” die viertbeste Kategorie im Geschäftsfeld von Microsoft. Jedes Quartal veröffentlicht der Tech-Gigant aus den USA drei Kennzahlen zu Xbox: Einnahmen aus Inhalten und Diensten, Hardware-Umsätze und eine endgültige Zahl für Xbox-Spiele. Seit Januar 2022 hat Microsoft keine offiziellen Zahlen über die Abonnenten im Xbox Game Pass veröffentlicht, die aktuell auf ca. 30 Millionen geschätzt wurden.

Xbox war bisher ein Geheimnis, Nintendo und Sony nicht

Im Gegensatz zu Nintendo und Sony Interactive Entertainment (SIE) veröffentlichte Microsoft keine Umsatz- und Gewinnzahlen für ihr “Spielegeschäft”. Microsoft hat seit Bestehen der Marke Xbox noch nie über Gewinne gesprochen. Dank einer Reihe von Dokumenten, die im Rahmen des Bundesverfahrens FTC gegen Microsoft versehentlich durchgesickert sind, haben wir nun eine Vorstellung davon, warum Microsoft sich Mega-Deals wie die Übernahme von Activision-Blizzard “leistet”.

Laut der internen Präsentation der Gaming CSA (Customer Solutions Area) hatte die Xbox-Abteilung in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2022 (Zeitraum: Juli 2021 bis März 2022) eine Rechenschaftsmarge von 1,5 Milliarden US-Dollar (Deckungsbeitrag), wie ein Beitrag von Tweaktown.com zeigt.

In seiner Aussage im FTC-Prozess erklärte Phil Spencer, dass die Rechenschaftsmarge (AM) rund 12% beträgt. Allerdings sagte er auch, dass “das Xbox-Geschäft heute eine einstellige Gewinnmarge aufweist.”

75% aller Xbox Series-Besitzer haben eine “S”, keine “X”

Die Dokumente zeigen noch mehr, außer den Xbox Gewinn. So verkaufte sich bis April 2022 – in Zeiten von Halbleiterchip-Knappheiten, die Xbox Series S öfters als die leistungsstärkere X-Variante. Kein Wunder, war sie auch kaum verfügbar. Doch seit dem Release im November 2022 war die Aufteilung sehr ungleichmäßig. Bis in den genannten Zeitraum hatten 74,8% aller Xbox Series-Besitzer die Series S daheim, nur 25,1% die Series X.

Die Zahlen stammen wie erwähnt von Anfang 2022. Insider schätzen, das die aktuelle Aufteilung eher bei 50% zu 50% liegt.