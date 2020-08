Need for Speed: Hot Pursuit Remastered von Amazon gelistet

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered - (C) EA

Geheimnisse sind in der Welt der Videospiele rar. Bereits vor ein paar Monaten hörten wir zum ersten Mal Berichte, dass das Rennspiel aus dem Jahr 2010, Need for Speed: Hot Pursuit, ein Remastered bekommen soll. Nun, jetzt hat Amazon UK das Feuer entfacht und den Titel durch eine Einlistung geleakt. Jetzt haben wir einen Beweis mehr, dass EA das Spiel für PC und Konsolen plant.

Amazon UK hat kürzlich Skyward Sword HD-Version (Nintendo Switch) und Need for Speed: Hot Pursuit Remastered in sein Programm aufgenommen. Beide Spiele wurden bisher von ihren Entwicklern noch nicht angekündigt. Das Spiel soll laut Amazon für Nintendo Switch und Xbox One erscheinen, obwohl ein PC- und PS4-Release ebenfalls als sicher gilt, wenn es das Spiel wirklich gibt. Der Eintrag in den beliebten Online-Händler wurde rasch wieder entfernt, aber Screenshots konnten in den ResetEra-Foren veröffentlicht werden.

Nicht nur der Titel des kommenden Need for Speed-Remastered-Titel wurde genannt, sondern auch sein Erscheinungsdatum. So soll das Rennspiel von Criterion Games am 13. November 2020 veröffentlicht werden. Mit diesem Termin muss man sich natürlich fragen, ob das Spiel auch für die Sony PlayStation 5 und die Microsoft Xbox Series X erhältlich sein wird. Immerhin starten beide neuen Next-Gen-Konsolen in diesem Monat.

Natürlich wurde das Videospiel von Electronic Arts (EA) noch nicht offiziell angekündigt, aber wenn die Leaks korrekt sind – und an diesem Punkt scheint es so, als ob sie es wahrscheinlich sind, sollte die Ankündigung nur mehr Formsache sein.

Ein neuer Need for Speed-Ableger ist ebenfalls bei Criterion Games in Entwicklung, die das Franchise von Ghost Games (ebenfalls EA) übernommen haben. Zuletzt erschien Need for Speed Heat aus der Reihe.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ist unbestätigt am 13. November 2020 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Wir erwarten eine baldige Bestätigung seitens Publisher EA und Entwickler Criterion Games.