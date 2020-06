Need for Speed Heat führt Cross-Play ein (PC, Xbox One & PS4)

Need for Speed: Heat - (C) EA

Need for Speed Heat wird ab morgen, dem 9. Juni, als erster EA-Titel Cross-Play anbieten, was bedeutet, dass sich Spieler auf PC, PS4 und Xbox One gemeinsam auf die Straßen von Palm City stürzen können.

Criterion Games und EA haben außerdem vor Kurzem mit der Veröffentlichung von Need for Speed Heat auf Steam – begleitet von dem 2016 erschienenen Need for Speed sowie Need for Speed Rivals – einen weiteren Schritt unternommen, um Spieler und Spiele auf noch mehr Plattformen zu verbinden.

Matt Webster, General Manager von Criterion Games, hat sich dazu offiziell gemeldet:

„Bei Criterion haben wir immer geglaubt, dass Spiele mit Freunden besser sind. Wir möchten nicht, dass Ihre Plattform Ihrer Wahl ein Hindernis für diese Erfahrung darstellt. Wir freuen uns, Ihnen allen mitteilen zu können, dass Need for Speed ​​Heat am 9. Juni der erste EA-Titel sein wird, der Crossplay bietet. Dies bedeutet, dass Spieler – unabhängig von ihrer Plattform – gemeinsam als Einheit nach Palm City springen können Gemeinschaft.“

Dies wird das letzte Update für Need for Speed Heat sein, da sich das Team bei Criterion ab sofort auf die Entwicklung des nächsten Need for Speed-Spiels konzentriert. Interessierte sollten während der EA PLAY Live die Augen nach weiteren Ankündigungen zu Need for Speed und Steam offenhalten.