Noch unangekündigtes EA Game könnte bald vorgestellt werden

Im Xbox Store ist ein neues EA Game aufgelistet. Was es für ein Titel sein könnte erfahrt ihr hier.

EA bereitet sich möglicherweise gerade darauf vor eines ihrer noch unangekündigten Spiele der kommenden Monate vorzustellen. Im Xbox Store ist jetzt nämlich ein mysteriöser Titel des Publishers aufgetaucht.

Sollte das noch unbekannte Spiel wirklich vorgestellt werden, wäre es das erste Spiel das, nach einer langen Dürreperiode von EA vorgestellt wird. Immerhin hat es vom Publisher schon seit Sommer 2022 keine neuen Spiele mehr angekündigt. Damals wurden das RPG Wild Hunt und das Dead Space Remake angekündigt. Beide waren für Q1 2023 angekündigt und sind, mittlerweile draußen. Also wärs langsam höchste Eisenbahn für neue Titel.

WERBUNG

Naja, ein bisschen müssen wir uns vielleicht gedulden, immerhin ist gerade erst März und in den letzten Jahren hat EA, so wie die meisten großen Publisher, seine Spiele immer im Frühjahr/Sommer angekündigt – Zeit der Spielemessen eben.

Was wissen wir über den EA Mystery Titel?

Aber zurück zum wesentlichen. EA hat ein neues Spiel in den Xbox Store gestellt. Als Kategorie wurde hierbei “Racing & Flying”, also Rennen und Fliegen angegeben. Das grenzt das Ganze schon mal ein. Ein Entwickler, dessen Spiele für gewöhnlich im April von EA angekündigt werden ist der Entwickler Codemaster. Und was für Spiele machen die? Genau, Racing-Games. Das Studio wurde, vor nicht allzu langer Zeit, mit dem Entwicklerstudio Criterion zusammengelegt.

Fans kennen die vielleicht als die Macher von Need for Speed Unbound. Nachdem das aber erst im November 2022 erschienen ist, können wir davon ausgehen, dass es sich bei dem neuen Projekt nicht um ein Need for Speed Sequel handelt.

Was aber interessant ist, ist dass Codemaster eine exklusive Lizenz für die WRC, also die World Rally Championship, erhalten hat. Nachdem von dem Studio bisher kein WRC Spiel veröffentlicht worden ist und es noch keine News zu Neuverhandlungen zwischen EA und der WRC gegeben hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich bei dem neuen EA Titel im Xbox Store um WRC 23 handelt.