Need for Speed: Hot Pursuit – Remaster ist angeblich in Arbeit

Need for Speed: Hot Pursuit - Remaster - (C) Criterion Games, EA

EA hat sich in letzter Zeit immer mehr auf die Veröffentlichung von Remastern konzentriert. Das amerikanische Unternehmen hat sich bewusst dafür entschieden, verbesserte Versionen älterer Klassiker zurückzubringen. Diesen Monat haben wir Burnout Paradise für die Nintendo Switch (Review in Arbeit) und Command and Conquer gesehen. Neben Spekulationen für eine Neuauflage der Mass Effect-Trilogie hat sich nun auch ein hartnäckiges Gerücht zu einem Need for Speed: Hot Pursuit – Remaster aufgetan.

Und es scheint, dass ein weiteres Lieblingsspiel der Fans aus dem Jahr 2010 ebenfalls in Kürze einen Remaster erhalten wird. Laut einem Bericht von Jeff Grubb von GamesBeat wird EA einen Remaster des von Criterion 2010 entwickelten Rennfahrers Need for Speed: Hot Pursuit veröffentlichen. Es soll eines der sieben Spiele sein, die EA in den kommenden zwölf Monaten für die Nintendo Switch veröffentlichen will. Zusätzlich wird es Berichten zufolge auch für PC und „andere Konsolen“ (PS4 und Xbox One) freigegeben.

Ob diese anderen Konsolen die PS5 und die Xbox Series X enthalten oder nicht, bleibt abzuwarten, aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass der Remaster eine genübergreifende Version sein wird.

Need for Speed: Hot Pursuit wurde 2010 für den kritischen und kommerziellen Erfolg veröffentlicht und war das erste von zwei Spielen in der Serie, die von Criterion entwickelt wurden. Das Studio hat kürzlich die Regentschaft des Franchise zurückerobert und arbeitet an einem neuen, noch nicht angekündigten Need for Speed-Titel.

Was haltet ihr von diesen Gerücht? Hat die Rennspiel-Serie nach dem Misserfolg von „Heat“ überhaupt noch eine Berechtigung? Sagt es uns in den Kommentaren.