Umstrukturierung bei Naughty Dog, so geht es weiter beim The Last of Us-Entwickler

Evan Wells gab bekannt, dass er nach 25 Jahren bei Naughty Dog Ende 2023 in den Ruhestand gehen wird. Neil Druckmann übernimmt.

Neil Druckmann von Naughty Dog meldete sich via offiziellem Entwickler-Blog an die Fans von The Last of Us, Uncharted & Co. So wird Evan Wells nach 25 Jahren Ende des Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Daher gibt es Umstrukturierungen in der Führungsetage des US-amerikanischen Spielentwicklers.

Neil Druckmann wird bis Ende 2023 gemeinsam mit Evan Wells die Führung des Unternehmens inne haben, aber gleichzeitig “Head of Creative” bleiben. Alison Mori wird zur Studiomanagerin und Betriebsleiterin befördert, wo sie für den Gesamtbetrieb und die Finanzen von Naughty Dog verantwortlich sein und gemeinsam mit Druckmann Naughty Dog leiten wird.

Naughty Dog stellt sich neu auf

Des weiteren wird Arne Meyer Leiter für Kultur und Kommunikation. Erick Pangilinan und Jeremy Yates werden Co-Leiter für den kreativen Part Druckmann unterstützen. Anthony Newman übernimmt die Rolle als Leiter für Produktion und Design. Pangilinan ist seit 25 Jahren beim US-Spieleentwickler angestellt. Yates war unter anderem Lead Animator der UNCHARTED-Reihe. Newman startete bei Naughty Dog mit Uncharted 2 und war “Co-Game Direct” für The Last of Us Part 2.

Druckmann dank Wells mit folgenden Worten:

“Wir wünschen Evan alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand! Er war äußerst großzügig, viel länger zu bleiben, als er ursprünglich geplant hatte, und arbeitete eng mit uns zusammen, um diese neue Struktur gründlich zu gestalten. Ich fühle mich wirklich geehrt, ein so leidenschaftliches, rücksichtsvolles und talentiertes Team bei Naughty Dog zu haben, und dieses Wachstum spiegelt die Fähigkeit wider, die bedeutenden Beiträge aller Abteilungen anzuerkennen und gleichzeitig unser Studio zugänglicher, agiler und skalierbarer zu machen.”

Naughty Dog befindet sich gerade an den Arbeiten am Multiplayer-Projekt im The Last of Us-Universum. Bisher nicht bestätigt werden konnte der dritte Hauptteil der beliebten Spielserie.