Naughty Dog hält anscheinend nichts von einem “The Last of Us 3”-Schnellschuss

Viele Fans würden es sich wünschen, aber The Last of Us 3 gilt nicht wirklich als sehr sichere Anlage. Wie bei Uncharted könnte Naughty Dog damit fertig sein.

The Last of Us Part 1 - (C) Naughty Dog, Sony Interactive Entertainment

Wird Naughty Dog ein The Last of Us 3 machen? Abgesehen von den PS5-Remaster und dem kommenden PC-Port von The Last of Us Part 1 ist ein eigenständiges Multiplayer-Spiel in Arbeit. Aber wie auch bei Uncharted könnte der PlayStation-Entwickler mit der Geschichte fertig sein.

The Last of Us erschien 2013 für die PS3 und war ein narratives Game-Highlight. The Last of Us Part 2 erschien 7 Jahre später und konnte ebenso überzeugen. Trotz des fast schon garantierten Erfolgs eines dritten Teils könnte sich Naughty Dog dazu entscheiden kein weiteres Einzelspieler-Spiel mehr herauszubringen.

WERBUNG

Naughty Dog bekommt seitens Sony keinen Druck

Wie Neil Druckmann, Co-Präsident von Naughty Dog, sagte, übt Sony keinerlei Druck auf das Studio aus, die Geschichte von Ellie und Abby, der Protagonistin und Antagonistin von The Last of Us Part 2, fortzusetzen. Die Geschichte hätte Potenzial für ein drittes Spiel oder Spin-offs, darüber sind sich die Fans fast einig. Die Entwickler werden jedoch nur dann ein drittes Spiel machen, wenn sie eine “überzeugende Geschichte” haben, wie Druckmann gegenüber BuzzFeed erklärte.

“Ich weiß, dass sich eine Menge Leute über The Last of Us Part 3 wundern und ob das eine Sache sein wird oder nicht”, sagte Druckmann. […] “Ebenso liegt es bei The Last of Us an uns, ob wir es fortsetzen wollen oder nicht.”

Sony wird als Eigentümer und Finanzier von Naughty Dog beschrieben, aber nicht als Publisher der vorgibt welches Spiel als Nächstes kommen wird.

Druckmann hat bereits erklärt, dass die “grobe Geschichte” für ein drittes The Last of Us bereits fertig sei, sich jedoch noch nicht in Entwicklung befindet. Naughty Dog arbeitet derzeit intensiv an der Fertigstellung des Multiplayer-Spiels, dass von Factions, dem Online-Part des ersten Spiels, inspiriert ist. Natürlich könnte Naughty Dog auch kleinere weiter erzählende Geschichten in den Multiplayer einbauen, von dem man kaum etwas weiß.

The Last of Us TV-Serie als HBO-Hit

Auch wenn Naughty Dog mit der Geschichte “quasi” fertig ist, die Fernsehserie verschafft dem PlayStation-Spielen einen mächtigen Aufwind. Nicht nur das diese in den Verkaufscharts sich wiederfinden, auch die TV-Premiere auf HBO sahen rekordverdächtige 4,7 Millionen Zuschauer, die für die zweite Folge um 22 % zunahmen. Immerhin das größte Zuschauer-Wachstum für die zweite Woche in der Geschichte des Senders.

The Last of Us Part 1 ist als Remake jetzt für die PS5 verfügbar. Die PC-Version erscheint am 3. März 2023.