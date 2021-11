Minecraft-Spieler überlebt satte 4.317 Tage und stirbt saudumm!

Twitch-Streamer btecbill_ passierte ein Unglück in Minecraft! - Bildquelle: Twitch.tv btecbill_

Es gibt viele Wege, wie man Minecraft spielt. Entweder friedfertig in der kreativen Welt, bedacht auf den Bau von Meisterwerken. Oder in einer pixeligen Hölle, wo ein falscher Zug reicht um das Ende zu sehen. Nur einmal sterben und es ist vorbei, so ist es jetzt auch Twitch-Streamer btecbill_ nach 4.317 Tagen in seiner Minecraft-Welt passiert.

Diesen Schmerz muss man erst einmal verkraften! Der Twitch-Streamer btecbill_ zeigte seinen riesigen Steinbruch, den er im Survival-Modus errichtet hatte seinen Zuschauern. Ein Zuseher befragte ihn, welche Haut er unter seiner Netherite-Rüstung trage. Nun, gesagt getan. Dann sprang er. Ohne seine Elytra-Flügel hinunter.

Bill war so nett und zeigte was sich unter der Rüstung befindet, vergaß aber, den wichtigsten Teil, die Elytra-Flügel, wieder anzulegen. Wie der Name schon sagt, lassen diese Flügel den Minecraft-Charakter herumgleiten, wenn man aus großer Höhe fällt.

4.317 Minecraft-Tage nach seinem Spielstart später passierte dieses Unglück. Welch ein Drama. Auf TikTok geht das Video bereits viral.

Anstatt der Flügel legte Bill versehentlich die Neherite-Brustplatte an. Bevor er am Boden aufprallte bemerkte er seinen Fehler und rief: “Warte, warte, nein, nein”, aber da war es schon zu spät. Das Unglück passierte unaufhaltsam.

Eigentlich hatte der Twitch-Streamer geplant nach 4.500 Tagen seinen Lauf zu beenden, aber es sieht so aus, als müsste er darüber hinwegkommen oder von vorne neu beginnen.

Wie lange dauert ein Tag in Minecraft?

Die Dauer eines Tages und einer Nacht beträgt 20 Minuten. Es gibt sogar eine eigene Minecraftzeit, die interne Zeitdarstellung von Minecraft, die auf Ticks basiert. Die Tageszeit kann man mit dem Befehl “/time set” setzen. Eine Minecraft-Stunde dauert 1000 Ticks oder 50 Sekunden in echter Zeit. Der Sonnenaufgang im Spiel ist um 6:00 Uhr und startet bei 0 (Ticks). Mitternacht ist um 0:00 Uhr in Minecraft also bei 18.000 Ticks. Daher dauert der Tag in Minecraft 13 Minuten und die Nacht 7 Minuten.

Der Streamer btecbill_ hat also nach 1.439 Spielstunden diesen fatalen Fehler begannen.

Minecraft ist für Mac, Mobile, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.