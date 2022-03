Minecraft: Spieler bauen ganz New York nach

Es gibt wohl nichts, das in der Welt von Minecraft nicht gebaut werden kann. So gibt es Mods, die die Spielwelt in die dystopische Welt der Zombieserie The Walking Dead verwandeln. Es gibt die Level aus Sonic the Hedgehog, die bis ins kleineste Detail nachgebaut wurden. Und es gibt sogar Tutoren der Lernplattform GoStudent, die nur mithilfe des ,,Open world”-Spiels Nachhilfe unterrichten.

Es ist also gar nicht verwunderlich, dass einige Spieler des 2011 erschienen Spiels nun etwas ganz außergewöhnliches versuchen: Sie wollen nämlich die komplette Stadt New York City maßstabsgetreu nachbauen. So berichtete die New York Times, dass eine Gruppe von Spielern ein Projekt namens ,,Build the Earth” gestartet haben.

Wie es der Name schon vermuten lässt, geht es diesen Spieler hierbei darum, im Endeffekt die gesamte Erde mit Minecraft nachzubauen. In diesem Fall bemühen sie sich erstmal damit die Stadt, die niemals schläft, zu vollenden. Hierbei setzen sie allerdings ein besonderes Maß auf Realismus. Denn die künstliche Stadt soll der echten so sehr ähneln, wie nur möglich. Um ein 1:1 Replika der Stadt zu erschaffen, hat das 2,731-köpfige Team einen Block im Spiel, mit einem Kubikmeter in der echten Welt gleichgesetzt.

Minecraft: New York aus Frankfurt

Hinter dem Projekt steht hierbei ein Team passionierter Spieler aus Frankfurt. Unter der Leitung eines 21-Jährigen mit dem Usernamen Minefact arbeitet das Team bereits seit zwei Jahren an dem virtuellen New York. Interessant hierbei ist, dass der Spieler aus Frankfurt stammt und laut eigener Angabe noch nicht einmal in der tatsächlichen Stadt gewesen ist.

Bei der Umsetzung entschieden sie sich allerdings dennoch für New York City, da die Stadt dank Google Maps sehr viel besser virtuell einsehbar ist, als es beispielsweise Frankfurt wäre. Des Weiteren würde sich die geometrische Architektur der Stadt perfekt für die Umsetzung durch Minecraft-Blöcke eignen.

,,Wir bewegen uns um unterschiedliche Bezirke herum. In der einen Woche arbeiten wir an Chinatown, in der anderen in Tribeca, dann an Bowery und wieder bei Chinatown. […] Wir arbeiten immer an mehreren Bezirken gleichzeitig, damit es abwechslungsreich bleibt.”

So beschreibt der Leiter des Minecraft-Projekts den Prozess des Teams. Ein Projekt, so ambitioniert wie dieses beweist erneut, dass Videospiele schon lange deutlich mehr, als nur kurzweilige Unterhaltung sind.