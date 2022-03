Minecraft-Spieler baute großes Plateau von Zelda: Breath of the Wild nach

Breath in the Wild in Minecraft. - Quelle: Reddit.com u/lg_cuber

Ein The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Fan hat enorme Mühen aufgenommen, um Hyrule in Minecraft nachzubauen, beginnend mit dem Großen Plateau, wo man als Link wiedererwacht und die ersten Schreine und Gegner kennenlernt. Das Tutorial-Gebiet von Breath of the Wild ist ein guter Ausgangspunkt, für ein solch großes Minecraft-Projekt.

Was haben wir in Minecraft nicht schon alles gesehen. Immerhin gibt es Spieler, die ganze Städte wie New York nachbauen. Es gibt aber auch jede Menge Mods, die Minecraft in eine Art “The Walking Dead” verwandeln. Irgendwie scheint die Inspiration der Spieler grenzenlos zu sein.

Der nächste “Megabau” stammt von Reddit-User “lg_cuber”, auch bekannt als Grazzy, der Bilder seiner bisherigen Arbeit auf Reddit geteilt und die vertraute Landschaft des Großen Plateaus aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch, Nintendo Wii U) nachbildet. Der Tempel der Zeit, der örtliche Sheikah-Turm und sogar die verschiedenen Schreine, die über das Plateau verstreut sind, sind alle gut sichtbar. Und das soll nur der Anfang sein.

Minecraft-Spieler möchte das gesamte Hyrule aus Breath of the Wild nachbauen

Mit der Zeit beabsichtigt lg_cuber, dass er ganz Hyrule in der Blockwelt von Minecraft neu erschaffen möchte. Ohne große Worte: Ein mächtiges Projekt! Für das Große Plateau hat er bereits viel Lob von den anderen Reddit-Usern erfahren, sicherlich eine gute Motivation um weiter zu machen. Obwohl er verständlicherweise vorsichtig ist, die Innenräume aller 120 Schreine nachzubilden, hat lg_cuber Reddit-Kommentatoren versichert, dass er tatsächlich alle Titanen und das Schloss Hyrule nachbauen möchte.

Ein Spiel, viele Projekte

Minecraft ist ein Spiel, dass sich gut für eine solche Art Projekt eignet. Die “Arbeitszeit” dahinter möchte man sich aber nicht ausmalen, also würde es mich nicht wundern, wenn wir erst in vielen Jahren erfahren werden, dass das Projekt “abgeschlossen” ist. Die Schreine lassen sich sicherlich gut unterirdisch bauen, aber unterschätzen möchte man dieses Projekt sicherlich nicht.

Minecraft ist so gut wie für jede Plattform verfügbar. The Legend of Zelda: Breath of the Wild erschien am 3. März 2017 für Nintendo Switch (als Launchtitel) und Nintendo Wii U. Ein “geistiger Nachfolger” ist für 2022 angekündigt, obwohl bereits viele der Meinung sind, dass daraus nicht so schnell wird.