Matrix 4 Titel anscheinend durchgesickert

Matrix 4 - ©Warner Bros.

Teil 4 der Matrix Reihe ist momentan im entstehen und es wurde wohl versehentlich der Titel des Films verraten. Laut einem Bericht, wurde in einem Social Media Post genau dieser veröffentlicht. Der Post um den es dabei geht, wurde mittlerweile gelöscht. Das ist aber meist ein sehr klares Zeichen dafür, dass die gezeigten Informationen, noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Diese Informationen gingen allerdings über einige Ecken, daher ist noch immer eine gute Chance dabei, dass diese nicht Stimmen.

Der Matrix 4 Titel kam über 4 Ecken

Also, der Reddit User VESUVESUMXO berichtete in einem Post, dass eine Userin auf Instagram den Leak veröffentlicht hat. Die Userin love_lana_wachowski, teilte wohl ein Foto der Make-Up Künstlerin des aktuellen Matrix Films. Diese Künstlerin zeigt in ihrem Foto, ein Geschenk welches sie wohl vom Produktionsteam erhalten hat. Das Geschenk war eingehüllt in Papier welches den berühmten Matrix Code zeigte und so Teilte die Make-Up Künstlerin ein Foto von dem ganzen Paket. Inklusive der Dankeskarte. Diese Karte zierte nicht nur das Logo des Films, sondern auch der Matrix 4 Titel als Untertitel. Vom Studio an die Künstlerin, an Instagram, an den Fan und dann zu Reddit.

Die Matrix Reihe behält in Teil 4 die Titel Tradition bei, wonach wohl jeder Teil mit einem „R“ betitelt wird. Wir hatten schon Revisited (das Making of Teil1), Reloaded und Revolutions. Matrix 4 wird allem Anschein nach RESURRECTION heißen. Auf den ersten Blick mag dies plump erscheinen, jedoch ist die Konstante in den einzelnen Titeln künstlerisch betrachtet ganz cool. Allerdings bleibt zu hoffen, dass der Film kein Reinfall wird. Das letzte Mal, als eine sehr verspätete Fortsetzung einer Filmreihe den Titel Resurrection trug, war dies Halloween: Resurrection und ein sauberer Griff ins Klo. Zumindest aus sicht der Fans von Michael Myers.