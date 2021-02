Mass Effect Legendary Edition: Ist ein Release auch für die Nintendo Switch möglich?

Mass Effect 2 - (C) BioWare

Mit dem 24. Mai 2020 hat die Mass Effect Legendary Edition gestern endlich einen Release-Termin bekommen. Auch erste Details wurden schon genannt. So soll es sich dabei um eine optimierte Version der ersten drei Teile der Reihe handeln. Neben Leistungsverbesserungen und 4K-Optik, soll vor allem der erste Teil der Spieleserie am meisten von der neuen Edition profitieren. Das Gameplay soll dabei für einen neue Zeit modernisiert und an die beiden Nachfolger angepasst sein.

Mit einem Release für PC, Xbox One und PS4 sind auch schon die Plattformen bekannt. Die Nintendo Switch fand jedoch bisher keine Erwähnung, weswegen die meisten Nintendo-Fans das Projekt schon abgeschrieben hatten. Der BioWare-Projektleiter des Remasters hat sich jetzt allerdings in einem Interview auf der Seite Eurogamer darüber geäußert, ob man vielleicht eine Nintendo Switch-Version in der Zukunft erwarten kann:

,,Ich persönlich würde es lieben. Aber letztendlich denke ich, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, sie erst zu beenden [die Mass Effect Legendary Edition, Anm. d. Red.] und dann zu schauen, wie der Stand der Dinge ist.“

Auch wenn es keine direkte Zusage ist, ist es ein erstes Hoffnungszeichen, dass die Entwickler daran interessiert wären eine Version der Mass Effect Legendary Edition für die Nintendo Switch zu entwickeln.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mass Effect Legendary Edition für Nintendo Switch?

Obwohl der Fokus der BioWare-Entwickler momentan darauf liegt die Mass Effect Legendary Edition für PC,Xbox One und Playstation 4 zu veröffentlichen, sollten sie die Nintendo Switch nicht außer Acht lassen. Vor allem während des Lockdowns des letzten Jahres konnte die Nintendo-Konsole zeigen, dass sie es mit den anderen großen Konsole aufnehmen und diese sogar übertreffen kann. Mit Animal Crossing konnten sie unlängst sogar einen beeindruckenden Meilenstein erzielen.

Auch wird schon länger vermutet, dass in diesem Jahr eine optimierte Version der Nintendo Switch erscheinen könnte. Von dieser ,,Pro-Version“ könnten auch die verbesserten Mass Effect-Spiele profitieren. Auch wenn man vorerst also keinen Release für die Nintendo Switch erwarten sollte, stehen die Zeichen gut, dass sich die Entwickler der Sache widmen, sobald die Mass Effect Legendary Edition am 14. Mai 2021 veröffentlich ist.