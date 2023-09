Mass Effect 5 – Spielwelt laut Insider keine Open World

Mass Effect 5 soll laut eines Insiders von derzeitigen Rollenspielen abweichen und einen Schritt zurück wagen.

Drei Jahre nach der Ankündigung von Mass Effect 5 sind wir in Sachen Informationen zum Spiel im Grunde nicht viel schlauer als davor. Denn auch wenn wir wissen, dass sich die Fortsetzung bei BioWare in Entwicklung befindet und der RPG-Reihe neues Leben einhauchen soll, halten sich die tatsächlichen Infos in Grenzen. Auch wenn einige Plotpunkte – wie die Rückkehr der Geth – bereits angedeutet wurden.

Und auch wenn es noch dauern könnte, bis wir tatsächliche Spieleinformationen erhalten, hindert das einige Insider nicht daran, geheimes Wissen preiszugeben. So meldete sich ein Leaker zu Wort, der als Brancheninsider als gut informiert gilt und verriet, welche Art von Spielwelt wir in der Fortsetzung erwarten können. Und wie es scheint, besinnt sich die Reihe dabei ihrem Ursprung und weniger den derzeit gängigen Genretrends.

Mass Effect ohne Offener Welt

Möchte man Jez Corden, Host des Podcasts The Xbox Two, glauben, dann soll Mass Effect 5 nämlich nicht über eine große offene Spielwelt verfügeben, wie das bei den meisten anderen Rollenspielen heutzutage gängig und auch beim letzten Teil der Reihe, Andromeda, gewesen ist. Vielmehr soll das Spiel einzelne, abgeschlossene Spielehubs bieten, die zwar auch freibegehbar sind, aber weniger groß ausfallen.

Damit würde die Spielwelt von Mass Effect 5 eher an die Welten von Teil 1 bis 3 erinnern. So verfügte die erste Trilogie zwar über mehrere Planeten, diese waren jedoch in abgeschnittene Areale gegliedert. BioWare musste sich in den letzten Jahren mit ihren gescheiterten Rollenspielen öfter Mal anhören, dass sie zu große Welten bauten, die sie dann mit zu wenig Leben befüllten. Ein “Rückschritt” zu eher linearen Arealen mit stark kuratierten Details und Ereignissen, könnte genau das sein, was die Reihe jetzt braucht.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt derzeit beispielsweise auch die langlebige Meuchelmörderreihe Assassin’s Creed. Nach mehreren Ablegern, die in ihrer Größe immer weiter wuchsen, stellt das im Oktober erscheinende Mirage eine Rückbesinnung zu den Ursprüngen der Reihe dar. Ob BioWare aus jenem Experiment lernen kann, muss sich jedoch erst zeigen.