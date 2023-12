Dragon Age: Dreadwolf – BioWare veröffentlicht neuen Trailer

Zur Feier des Dragon Age-Tages hat BioWare einen neuen Trailer zu Dragon Age: Dreadwolf veröffentlicht. Der Trailer bestätigt, dass das Spiel im Sommer 2024 vollständig veröffentlicht wird.

Dies bestätigt die Gerüchte, dass Dragon Age: Dreadwolf im Herbst 2024 oder Anfang 2025 erscheinen wird. Es bleibt abzuwarten, aber das Video ist dennoch faszinierend, da er sich deutlich von den bisherigen Trailern unterscheidet. Fast jeder Trailer zu hat bisher hauptsächlich Solas in den Fokus gerückt, aber das ist hier nicht der Fall. Man hört zwar nicht den Elfenmagier, der dem Spiel seinen Namen gibt, aber es werden einige mögliche neue Begleiter angedeutet, wenn man dem Voiceover Glauben schenkt.

Mögliche Begleiter in Dragon Age: Dreadwolf

Während Dragon Age: Dreadwolf in Tevinter stattfindet, wird die ganze Welt von Solas’ Plan, den Schleier zu zerreißen, betroffen sein. Andere Länder könnten involviert sein (wie bei Dragon Age: Inquisition). Der Trailer hebt drei Länder hervor, die für das Spiel relevant sind und von möglichen Begleitern erzählt werden. Im ersten Trailer wird Antiva gezeigt, wo eine Frau über die Krähen von Antiva spricht. Es scheint, dass eine weibliche Kriminelle, die mit den Krähen verbunden ist, als möglicher Begleiter infrage kommt. Die zweite Stimme ist schwieriger zu identifizieren, aber sie ist rau und männlich und konzentriert sich auf Rivain und die auferstandenen Götter. Ebenfalls wird die Burg Weißhaupt in Anderfels gezeigt, was besonders beachtenswert ist, da es den Anschein hat, dass ein Kommandant der Grauen Wächter ein Begleiter sein könnte. Dies wird auch durch frühere Trailer unterstützt, welche die Existenz von Davrin, einem Grauen Wächter, der mit dem Spiel in Verbindung steht, bestätigt haben.

Das letzte Voiceover ist am faszinierendsten. Es begleitet eine Aufnahme eines Teils von Thedas, der nicht leicht zu identifizieren ist. Es gibt kein benanntes Wahrzeichen und die Stimme ist düster. Sie sagt, dass jeder den Frieden ihrer Herrschaft erkennen wird. Aufgrund der Krähen hier scheint es in der Nähe von Antiva zu liegen, aber keine der Wassermassen scheint mit seiner Struktur übereinzustimmen. Dass ein König oder Herrscher ein Gefährte ist, klingt unwahrscheinlich, obwohl es schon einmal geschehen ist. Es könnte auch kein Begleiter sein, da dies nur eine Vermutung ist, aber es ist interessant, diese Landmasse zu sehen und die Stimme zu hören, die gegen Solas gerichtet ist.

Dragon Age: Dreadwolf erscheint womöglich für die Plattformen PS5, Xbox Series X/S und Windows PC.