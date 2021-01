Nintendo Switch Pro: Ist ein Release für 2021 wahrscheinlich?

Nintendo Switch ©Nintendo

Wie jedes Jahr werden auch heuer große Videospielankündigungen erwartet. Mit der PlayStation 5 und Xbox Series X/S fehlt noch von Nintendo der vermutete Nachfolger der Nintendo Switch von welcher es schon unzählige Gerüchte gibt. Der inoffiziell genannten Nintendo Switch Pro, die angeblich 2021 ihren Release bekommen soll. Die Nintendo Switch befindet sich im vierten Produktionsjahr. Seit 2019 verdichteten sich die Gerüchte, dass Nintendo an einem verbesserten Modell arbeitet.

Nintendo Switch Version 2019

Laut Infos letzten Jahres vom Wall Street Journal möchte Nintendo den Lebenszyklus seiner Konsole verlängern. So haben mehrere Lieferanten mit besseren Eigenschaften und Bildschirmen berichtet. Was aber nicht bedeuten muss, dass damals von einer Nintendo Switch Pro gesprochen wurde. Eine etwas modifizierte 2019er Version der Konsole mit einem etwas besseren Bildschirm und längerer Akkulaufzeit wurde ja bereits veröffentlicht.

Es gibt noch zusätzliche Faktoren, die man nicht vorhersehen konnte, wie die COVID19-Pandemie. Alle Analysten und Produzenten von Sony und Microsoft reden von einer möglichen Verzögerung in Sachen Hard- und Software. Was ebenfalls eine Verschiebung einer eventuellen Veröffentlichung einer Nintendo Switch Pro zur Folge haben könnte.

Wenn von einer Nintendo Switch Pro gesprochen wird, geht man von einem besseren Prozessor und einer höheren Auflösung, wenn nicht sogar 4K, aus. Bei der Konkurrenz von Sony und Microsoft, müsste Nintendo eine viel stärkere Konsole bieten um weiterhin für 3rd-Party-Entwickler attraktiv zu bleiben.

Die sich am besten verkaufende Konsole seit 2 Jahren

Man sollte aber auch den unglaublichen Erfolg der Nintendo Switch in Betracht ziehen. Die Verkäufe haben jegliche Erwartungen übertroffen. Schließlich ist die Nintendo Switch die sich am besten verkaufende Konsole seit zwei Jahren in Folge. Ein Nachfolger wäre also noch gar nicht notwendig.

Nintendo Switch Pro: Release im Jahr 2021 – Drei Videospielexperten und ihre Meinung

Hier ein paar Meinungen dreier Analysten welche ign.com, über die Möglichkeit einer Nintendo Switch Pro im Jahr 2021, erfahren konnte:

Serkan Toto

Serkan Toto von Kantan Games rechnet damit, dass eine Nintendo Switch Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 kommen wird. Er findet, dass das der richtige Zeitpunkt für einen Nachfolger ist. Auch wenn der Nintendo Präsident höchstpersönlich einen Nachfolger im Jänner 2020 abgelehnt hat. Nur hatten wir vor Corona eine ganz andere Situation. Nintendo konkurriere zwar nicht direkt mit Sony und Microsoft, aber benötigt Titel von Drittherstellern. Die Lücke zwischen den Konkurrenzkonsolen und Nintendo darf nicht zu groß sein, damit trotzdem noch der eine oder andere Port angeboten werden kann. Laut dem Nintendo-Präsidenten befindet sich die Nintendo Switch sich in der Mitte ihres Lebenszyklus. Ein sich anbietender Zeitpunkt einer besseren Version der Konsole würde beispielsweise ein zeitgleicher Release mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sein.

Michael Pachter

Michael Pachter von Wedbush Securities glaubt nicht an einen baldigen Release. Schließt aber zumindest ein neues Nintendo Switch Modell in diesem Jahr nicht ganz aus. Es ist keine neue Konsole notwendig, da sich die jetzige Nintendo Switch so gut verkauft. Eher wird ein neueres Modell eingeführt werden, sodass das jetzige preislich gesenkt werden kann. Da Nintendo Switch war heuer lange nicht vorrätig, sodass die Produktion hochgefahren wurde. Er tippt deshalb auf einen Nachfolger nächstes Jahr.

David Cole

David Cole von DFC Intelligence meint, dass kleine Änderungen der jetzigen Konsole ausreichen würden. Also ähnlich wie bei der 2019er Version der Nintendo Switch, anstatt eines massiven Technologie Sprunges. Es würde zwar oft und gern über unangekündigte Produkte spekuliert werden, aber er denkt hier, dass wir maximal mit einer modifizierten Version rechnen könnten. Natürlich gibt es viele Gründe ein radikal neues Nintendo Switch System auf den Markt zu bringen, aber der Aufwand würde sich momentan nicht rechnen.

Obwohl die drei Herren sich grundsätzlich darüber einig sind, dass eine Evolution der Nintendo Switch passieren wird, gehen die Meinungen um den Zeitpunkt und Funktionen weit auseinander. Was glaubt ihr? Glaubt ihr noch an eine Nintendo Switch Pro im Jahr 2021? Wenn ja, wie wird diese Aussehen? Und wird sie tatsächlich 4K unterstützen?