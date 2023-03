Left 4 Dead 3: Wurde es tatsächlich geleakt?

Bei Valve tut sich einiges. Bereits Ende des Monats bzw. Anfang April soll die Beta-Phase von Counter-Strike: Global Offensive (2) in der Source Engine 2 starten. Immerhin ein Meilenstein, wenn man bedenkt, dass die Portierung auf die neueste Version der Valve-Engine irgendwann 2020 abgebrochen wurde. Nun macht eine Fortsetzung des 2009er Shooters “Left 4 Dead 2” die Runde, in Form eines Leaks für Left 4 Dead 3.

Left 4 Dead 2 hat im Laufe der Zeit eine beträchtliche Zahl von Updates erhalten. Das Spiel war jahrelang bei der Steam-Community beliebt und Valve konnte sich vor Anfragen für eine Fortsetzung kaum halten. Doch mit der Zahl “3” hat Valve so seine Probleme. Portal 3, Half-Life 3 oder Team Fortress 3, wären alles potenzielle Kandidaten für eine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Franchises. Doch bisher haben sie alle gemeinsam, dass sie Fan-Wünsche sind (und bleiben). Genauso wie ein drittes Left 4 Dead-Spiel. Nun gibt es Grund zur Hoffnung, aber dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben.

Was ist passiert? Ein neuer Leak wurde von @gabefollower auf Twitter geteilt. Und der bekannte Valve-Insider teilte tatsächlich Informationen zu L4D3. Und der Leak hat eine Verbindung mit Counter-Strike: Global Offensive 2, denn im Codezeilen findet man die Erwähnung des Left 4 Dead 2-Nachfolgers.

Ob das Spiel tatsächlich in Entwicklung ist, lässt sich daraus nicht herauslesen. Allerdings gibt es diese eine Codezeile “sTestedNamePrefix = left4dead3”, die durchaus darauf hindeutet, dass Valve zumindest damit herumexperimentiert. Doch das wäre nicht neu!

Something weird just happened again, looks like CS:GO Source 2 executables going around, someone just sent me them, and it's legit. pic.twitter.com/8vTpPNygU6

— ‎Gabe Follower (@gabefollower) March 14, 2023