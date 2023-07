Konsolenkrieg in den 90ern: Durchgesickerte SEGA-E-Mails (im Kampf mit PlayStation)

Warum SEGA heute Videospiele für Nintendo- und PlayStation-Konsolen macht und was die Saturn-Konsole damit zu tun hat.

In den 90er Jahren tobte ein heftiger Kampf zwischen SEGA und Nintendo um die Vorherrschaft in der Videospielbranche. Tom Kalinske, ehemaliger Chef von Sega of America, spielte eine entscheidende Rolle in den sogenannten “Konsolenkriegen”. Er machte Sega wettbewerbsfähig, indem er die Konkurrenz direkt in Anzeigen angriff, wie zum Beispiel in der Kampagne “Sega macht, was Nintendo nicht tut”. Doch die Videospielbranche veränderte sich in den folgenden Jahren stark, und SEGA bekam mit der Sony PlayStation einen neuen starken Konkurrenten.

Vor kurzem wurden durchgesickerte Dokumente aus dieser Zeit veröffentlicht (via SegaRetro.org), die zeigen, wie der Mega Drive-Nachfolger Sega Saturn in den USA um seinen Erfolg kämpfte. In einer E-Mail aus dem März 1996 schrieb Kalinske, dass man verstehen müsse, was in Japan passiere, um zu verstehen, warum Sega letztendlich in den USA erfolgreich sein werde.

Saturn-Konsole brach SEGA frühzeitig das Genick

Trotz Kalinskes Vorhersage konnte der Sega Saturn letztendlich nicht in den USA gewinnen. Kalinske verließ das Unternehmen nur wenige Monate später, da Sega of Japan restriktivere Entscheidungen traf. Sega of America wurde gezwungen, den Sega Saturn früher als geplant auf den Markt zu bringen, obwohl das Unternehmen nicht genügend Hardware oder Software hatte, um die Konsole attraktiv zu machen. Mit einer Handelsspanne von gerade einmal 15 US-Dollar waren die Einzelhändler in den USA auch nicht wirklich interessiert daran, das SEGA-Spielesystem zu verkaufen.

Die E-Mail von Kalinske ist ein interessantes Relikt aus der Zeit des Sega Saturn. Fünf Jahre nach dieser E-Mail zog sich Sega aus dem Konsolengeschäft zurück. Das Scheitern des Sega Saturn beeinflusste letztendlich auch die weit überlegene Dreamcast, die Schwierigkeiten hatte, ein Publikum zu finden, da das Vertrauen der Videospieler “verspielt” wurde. Im Gegensatz dazu wurde PlayStation zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Videospielbranche. Und das wiederum nur, weil Nintendo nicht mit Sony weiter zusammenarbeiten wollte.

SEGA als Videospiele-Publisher für Nintendo und PlayStation

Hätte man meinem 15-jähriges Ich gesagt, dass SEGA Videospiele für Nintendo- und PlayStation-Konsolen veröffentlicht, dann hätte das mir nur ein müdes Lächeln gekostet. Immerhin war die Dreamcast, die fast ein Jahr später nach dem Japan-Release auch in Europa am 14. Oktober 1999 erschien, die beste Videospielkonsole der Welt. Und es gab auch die besten Games: Shenmue, Sonic Adventure, Crazy Taxi und Co.

Seit 2000 haben Sega und seine Tochterunternehmen verschiedene Spiele für Nintendo- und Sony-Konsolen veröffentlicht.

Prominente SEGA-Spiele für Nintendo-Konsolen seit 2000:

Sonic Adventure 2: Battle (GameCube)

Sonic Heroes (GameCube)

Sonic Advance-Serie (Game Boy Advance)

Super Monkey Ball-Serie (GameCube)

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen-Serie (verschiedene Nintendo-Konsolen)

Puyo Puyo Tetris (Nintendo Switch)

Prominente SEGA-Spiele für PlayStation-Konsolen seit 2000:

Yakuza-Serie (PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4)

Sonic Riders (PlayStation 2)

Valkyria Chronicles-Serie (PlayStation 3, PlayStation 4)

Binary Domain (PlayStation 3)

Football Manager-Serie (PlayStation Portable, PlayStation Vita)

Persona 5 (PlayStation 3, PlayStation 4)

Den Konsolenkrieg der 1990er-Jahre beschreibt und umfasst beeindruckend die Netflix-Dokumentation “High Score”. Die Dokumentation konzentriert sich dabei auf Anfänge der Videospiele, diverser Genres und der Entstehung uns bekannter Videospiel-Entwickler. In Folge 4 “Konsolenkrieg” erleben wir die Entstehung des bekannten blauen Igels von SEGA und die Marketingmasche von Tom Kalinske, um Nintendo den Kampf anzusagen.