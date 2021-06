Horizon Forbidden West: Unterschiede zwischen PS4- und PS5-Version

Horizon Forbidden West: Die PS5-Version wird im Vergleich mit jener der PS4 einige Unterschiede haben, wie Guerilla Games bestätigte. - (C) Sony; Bildmontage: DailyGame

Horizon Forbidden West wird sowohl auf PS4 als auch auf PS5 veröffentlicht, aber es werden einige grafische Verbesserungen für die PlayStation 5-Version verfügbar sein. Die bisher gezeigten 15 Minuten Gameplay zeigen bereits ein optisches Erlebnis für die PS5.

Wie Game Director Mathijs de Jonge in einem Interview mit Game Informer enthüllte, wurde die Entwicklung von Horizon Forbidden West für die PS4 ausgelegt.

„Ein Großteil der Entwicklung hat auf der PlayStation 4 stattgefunden, und es wurden viele Spieltests auf der PS4 durchgeführt“, sagte Mathijs de Jonge zu den Unterschieden der PS4- und PS5-Version von Horizon Forbidden West. „So stellen wir sicher, dass Besitzer dieser Konsole eine großartige Erfahrung machen und das Spiel auf dieser Konsole fantastisch aussehen wird.“

„Für die PS5 können wir natürlich noch viel weiter gehen“, wie er im Interview hinzufügte. „Visuell können wir noch viel mehr Details hinzufügen. Grafisch ist die Rendering-Technik für die Unterwasserszenen speziell für die PlayStation 5, sie hat zusätzliche Details und zusätzliche Systeme, wie die Wellentechnik auf diesem System besser ist.“

Neben verbesserten Wasser- und Umweltdetails kann die PS5-Version ein Beleuchtungssystem in Kinoqualität nutzen, das die PS4 diese nur in Zwischensequenzen verwenden kann.

„Die Beleuchtung von Aloy auf PlayStation 5 hat viel mehr Definition“, so der Game Director von Horizon Forbidden West. „Wir verwenden ein spezielles ‚Cinematic Lighting Rig‘, das auf der PlayStation 4 nur in Zwischensequenzen verwendet wird, weil das Spiel nicht läuft und wir in diesen Szenen mehr Rechenleistung haben. Aber mit der PlayStation 5 haben wir viel mehr Rechenleistung, so dass wir dieses Beleuchtungs-Rig immer haben, damit sie mit diesem Beleuchtungs-Setup immer gut aussieht.“

Horizon Forbidden West: Welche Unterschiede gibt es noch zwischen PS4- und PS5-Version?

Darüber hinaus enthüllte ein Interview mit dem französischen YouTuber Julien Chièze, dass die PlayStation 5-Version von Horizon Forbidden West einen Performance-Modus von 60 FPS (Bilder pro Sekunde) unterstützt.

Derzeit ist uns noch nicht bekannt, welche Grafik-Optionen dafür hinunter geschraubt werden müssen, um diese 60 Bilder pro Sekunde zu erhalten. Sehr wahrschlich wird die Auflösung gedrosselt und hardwareintensive Lichteffekte werden ausgelassen.

Horizon Forbidden West wird auch sonst die Vorzüge der PS5 im Unterschied zur PS4 nutzen:

3D-Audio

Adaptive Trigger und haptisches Feedback des DualSense Controllers

Wir werden also auf der PS5-Version dank der simulierten adaptiven Trigger den Widerstand einer Bogensehne „spüren“ können. Den Unterschied zwischen Horizon Forbidden West und Horizon Zero Dawn sieht man auf jeden Fall.

Horizon Forbidden West erscheint möglicherweise Ende 2021/Anfang 2022 für PS5 und PS4. Guerilla Games hat noch keinen konkreten Termin für den Release des Action-Rollenspiels genannt.