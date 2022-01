Horizon Forbidden West: IGN berichtet von Gameplay Test

Auch unter Wasser macht Aloy in Horizon Forbidden West gute Figur. - (C) Guerrilla, SIE

Das erste Gameplay Review beginnt mit der Einleitung dass Guerilla Games alles hält, was das Studio für die Fortsetzung versprochen hat. IGN hat in vier Stunden einen ersten Gameplay Test von Horizon Forbidden West verbracht. Und das Spiel wird, wie auch damals der erste Teil, mit Lob überschüttet. Die Welt ist offener, größer und dieses Mal viel erfüllter mit Leben und Interaktionen.

Horizon Forbidden West: Neues Gameplay begeistert Tester

Natürlich läuft noch vieles unter einer Verschwiegenheits-Klausel und so darf der Redakteur von IGN gewisse Dinge aus dem Test nicht ansprechen. Jedoch scheint ihn der Gameplay Test so aus den Socken gerissen zu haben, dass er es kaum erwarten kann darüber zu berichten. Geschweige denn letztlich das volle Spiel im Einsatz zu erleben. Die Freiheit in Sachen Bewegung, Klettern und Erkunden der Welt ist um so vieles besser geworden. Wenngleich auch noch immer nicht absolut Grenzenlos.

Neben der weit offenen Welt soll es auch einiges mehr an Belohnungen geben. Die Spieler sollen mit Sidequests und kleinen Nebenaktivitäten nicht einfach nur Zeit totschlagen, sondern sich auch tatsächlich dabei Items verdienen. Seien dies nun Rüstungsteile oder Equipment. Man will vermeiden dass es sich anfühlt als würden diese Quests und Aktivitäten nur Leere füllen. Das Eintauchen in die Welt von Aloy soll nicht nur eine Option sein, sondern eine Reise für sich.

Technisch, grafisch und im Umfang des neuen Teils scheint Horizon Forbidden West nicht nur mit dem Gameplay eine Punktlandung hinzulegen. Es scheint bereits in diesem Test den Redakteur von IGN komplett einzunehmen. Mit den Charakteren und Wesen der neuen Welt gleichermaßen. Dieses Spiel wird die PlayStation 5 dieses Jahr ziemlich sicher dominieren.