Horizon Forbidden West: Aloys neue Fähigkeiten und Fertigkeiten

Guerilla Games, die Entwickler hinter Horizon Forbidden West, haben die neuen Fähigkeiten und Fertigkeiten von Aloy erklärt. In Horizon Forbidden West wird Aloy eine Vielzahl neuer Werkzeuge bekommen.

“Wie haben auf der Basis von Horizon Zero Dawn aufgebaut und einige neue Möglichkeiten hinzugefügt, wie Aloy sich in der Welt umherbewegen kann“, erläutert David McMullen, Lead Systems Designer bei Guerrilla via dem PlayStation Blog.

„Sie kann frei entlang riesiger Abschnitte von felsigem Terrain klettern; es können sogar noch mehr Maschinenarten als Reittiere verwendet werden; überall in der Umgebung verteilt gibt es Greifpunkte, die das vertikale Fortbewegen ermöglichen; das Tauchen eröffnet einen ganz neuen Aspekt der Erkundung; und das Gleiten mit dem Schildflügel bietet den ultimativen Ausblick auf die wunderschöne Welt von Horizon Forbidden West – ganz zu schweigen von einem schnellen Weg hinab aus großen Höhen.“

Das ursprüngliche Horizon Zero Dawn bot eine riesige Welt mit üppigen und abwechslungsreichen Umgebungen, einer packenden Handlung, dynamischen Kämpfen und einer Fülle von Werkzeugen und Waffen, aus denen man beim Durchqueren der Landschaft wählen konnte.

Unter den neuen Funktionen kann Aloy auf felsigem Gelände frei klettern, neue Arten von Maschinen als Reittiere verwenden, unter Wasser schwimmen und mit dem “Shieldwing” durch die Luft gleiten. Die “Workbench”-Funktion, die völlig neu im Spiel ist, gibt den Spielern die Möglichkeit, ihre Waffen und Rüstungen zu verbessern, während sie sich durch die Landschaft wagen.

Die neuen Gameplay-Sequenzen gibt es leider ohne Ton:

Horizon Forbidden West wird sich auf der PS5 gänzlich anders anfühlen

Technologien wie die adaptiven Trigger des PS5-Dualsense-Controllers wurden im Spiel ausgiebig verwendet. Horizon Forbidden West gewährt auch Aloy “Valor Surge”-Fähigkeiten, bei denen es sich um mächtige Fähigkeiten handelt, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden, indem die angesammelte Tapferkeit, die der Spieler im Kampf verdient, verbraucht wird.

Einige der anderen vorgestellten Features sind die brandneuen Waffenvariationen, Kampfmechaniken und ein komplett neu gestalteter und verbesserter Skill-Baum.

„Das freie Klettersystem in Horizon Forbidden West ist eine großartige Funktion, auf die wir äußerst gespannt sind; dadurch konnten wir riesige Abschnitte von Terrain (wo es visuell und narrativ sinnvoll ist) so gestalten, dass sie erklettert werden können, und zwar auf eine Art und Weise, wie es bisher in Horizon Zero Dawn nicht möglich war. Felsoberflächen in diesen Gebieten sind ohne Hilfe von Griffen frei erkletterbar!“

„Eine weitere zusätzliche Funktion ist die Fortbewegungsmechanik, auf hohe Dächer zu gelangen, die Aloy im Grunde ermöglicht, sich auf jedes Objekt in Sprunghöhe hochzuziehen, das genug Platz dafür bietet. Zusammen mit der Fähigkeit, frei zu klettern und der Umgebung Griffe hinzuzufügen, werden die Erkundungsmöglichkeiten immens erweitert.“

Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.