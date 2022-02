Horizon Forbidden West: DLC-Erweiterungen könnten bald erscheinen

Horizon Forbidden West: DLC-Gerüchte dank britischen Rating-Board bereits kurz nach Release. - (C) Guerrilla Games - Bildmontage DailyGame

Horizon Forbidden West könnte in nächster Zeit einige DLC-Erweiterungen bekommen. Das ist eigentlich keine große Überraschung, immerhin hat auch Horizon Zero Dawn mit Frozen Wilds eine großartige Erweiterung erhalten. Allerdings ist es überraschend, wie wir von den zukünftigen Erweiterungen erfahren, die Guerrilla Games in Arbeit hat.

In einem neuen Video des VSC Rating Board, dem britischen Dachverband, die unter anderem Altersfreigaben für Videospiele festlegen, wird erwähnt, dass Horizon Forbidden West über eine Storefront im Spiel verfügt, die zum Kauf von DLC-Erweiterungen verwendet werden kann. Ach so? Wo wäre diese Storefront. Interessant das wir so erfahren, wo und wie zukünftige Erweiterungen gekauft und heruntergeladen werden können.

Darüber haben wir noch nichts gewusst!

Unter Videostandards.org.uk findet man folgende Information über Horizon Forbidden West, die PS4- bzw. PS5-Spieler, so noch nicht kennen:

“Dieses Spiel bietet Spielern die Möglichkeit, sich mit ihrer Storefront zu verbinden, wo sie spätere DLC-Erweiterungen kaufen können, was einige Eltern oder Betreuer vielleicht wissen möchten. Eltern, Betreuer oder andere verantwortliche Erwachsene sollten prüfen, was angeboten wird, bevor sie einen Kauf für ein Kind tätigen. Es sollte beachtet werden, dass das Spiel immer noch gespielt werden kann, ohne dass solche Gegenstände gekauft werden müssen.”

Wann wird die erste DLC-Erweiterung für Horizon Forbidden West erscheinen?

Aktuell gibt es seitens Guerrilla Games noch keine Informationen darüber, wann die erste Erweiterung für das Action-Rollenspiel geben wird. Horizon Zero Dawn bekam “The Frozen Wilds” ungefähr 10 Monate nach Release des Hauptspiels, allerdings scheint es unwahrscheinlich, dass es bei Forbidden West genauso schnell gehen wird.

Derzeit haben die niederländischen Entwickler aus Amsterdam noch einige Arbeiten am Hauptspiel zu beenden. Obwohl das Spiel am 18. Februar erschienen ist, reparierte erst Version 1.05 eine Reihe von kaputten Quests, Grafiken und Abstürze des Spiels. Es wurde auch ein seltsamer Bug im Spiel behoben, der dazu führte, dass nicht spielbare Charaktere (NPCs) die ganze Nacht aufblieben und sich zu bizarren, “schlaflosen Raves” versammelten. Mit der aktuellen Version von Horizon Forbidden West gehen die NPCs auch tatsächlich schlafen, wenn es dunkel wird.

Es gibt noch einige Fehler im Spiel, wie endlose Ladebildschirme, die Guerrilla Games bald beheben sollte, bevor sie sich um DLC-Erweiterungen für Horizon Forbidden West bemühen sollten. Wahrscheinlich befinden sich diese bereits in der Vorentwicklungsphase. Wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden.

Mehr zu Horizon Forbidden West

Wer einen Vorgeschmack auf das Spiel bekommen möchte, der sollte sich unseren Test-Bericht zu Horizon Forbidden West ansehen. Unser Redakteur Lukas sagte, dass der Titel den den Vorgänger in nahezu allen Bereichen “verbessert”. “Eine wunderschöne Spielwelt, packende Action und kinoreife Zwischensequenzen machen es zu einer würden Fortsetzung”, so seine Worte.

Wer bereits im Spiel ist und Unterstützung benötigt, der kann sich auf YouTube ein Video ansehen, wie man alle Boss-Kämpfe im Spiel bestreitet.