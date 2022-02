Zu viele Spieler haben zu viel für Horizon Forbidden West auf PS5 bezahlt

Gegenüber der PS5-Version ist die PS4-Version von Horizon Forbidden West um 10 Euro günstiger. - (C) Guerrilla Games, SIE - Bildmontage DailyGame

Keiner kann sagen “wir haben euch nicht gewarnt”, weil wir haben es getan. Zwei Wochen vor dem Release hat DailyGame.at bereits berichtet: Wer PS5-Version von Horizon Forbidden West kauft, ist der “Dumme”! Nun, die PS4-Version ist eben um 10 Euro günstiger als der PS5-Pendant. Können tun beide das Gleiche. Wer eine PS4-Version des Spiels kauft bekommt ein kostenloses PlayStation 5-Upgrade. Wem es also nicht um die Hülle geht, der könnte somit den “besseren Deal” einfahren, wenn er den Preisvergleich wagt. Aber nach dem Release scheint klar zu werden: Viele Spieler haben zu viel bezahlt.

PlayStation versprach, dass einige Titel wie das neueste Werk von Guerrilla Games, dass für PS4 und PS5 erschienen ist, auch ein kostenloses PS5-Upgrade bekommt. Die Verwirrung war komplett, als Horizon Forbidden West in der PS5-Version um 10 Euro mehr kostete als die PS4-Version. Der einzige Unterschied, außer die Box mit den unterschiedlichen Logos: Die PS4-Version erschien auf 2 Discs. Und wenn man die PS4-Version auf der PS5 installiert, bekommt man auch die PS5-Version obendrauf. PlayStation hat das nicht offenkundig kommuniziert oder es war vielen Spielern anscheinend egal.

Wie GamesIndustry.biz veröffentlichte, entschieden sich 68 % der Leute, die am Wochenende eine physische Kopie von Forbidden West in Großbritannien gekauft hatten, für die PS5-Version. Damit haben zwei Drittel mehr bezahlt, als sie wirklich mussten. Ob diese Zahlen 1:1 auf Deutschland oder Österreich umgemünzt werden können, kann man an dieser Stelle nicht sagen, aber wahrscheinlich wird der Faktor ähnlich ausfallen.

Preisvergleich: Horizon Forbidden West PS5-Version als “Taschengeld” für PlayStation

So kurz nach dem Release-Termin des exklusiven PlayStation-Spiels gibt es noch keine Zahlen, wie viele Exemplare weltweit verkauft wurden, aber sicherlich geht es hier um eine ordentliche Summe, die PlayStation quasi als Taschengeld von den Spielern erhalten hat. Immerhin handelt es sich beim aktuellen Action-Rollenspiel von Guerrilla Games um den zweitgrößten PS5-Spielelaunch seit November 2020. Noch schneller verkaufen konnte sich übrigens Spider-Man: Miles Morales, ein PS5-Launchtitel, wie GamesIndustry.biz zusammenfasst.

Im Vergleich zu Horizon Zero Dawn hat sich Forbidden West jedoch wesentlich weniger verkauft, zumindest bei den physischen Exemplaren. Aber der Trend der letzten Jahre zeigte klar, dass immer mehr digitale Versionen von Videospielen gekauft werden. Und auch hier hat PlayStation noch ein “Körberlgeld” gemacht, indem man auf der PlayStation 5 eigentlich nur die PS5-Version von Horizon Forbidden West angeboten hat. Wer über die Webseite des PlayStation Stores mit seinem Sony-Account kauft, kann auch die PS4-Version auswählen.

Ist Horizon Forbidden West ein Meisterwerk (und 10 Euro mehr eigentlich egal)?

Wir alle haben eine würdige Fortsetzung zu Horizon Zero Dawn erwartet und haben ihn auch bekommen! Da muss man nicht all zu viele Spoiler aufsetzen: Ja, dieses Spiel ist auch 10 Euro mehr wert, obwohl es das Rad nicht neu erfindet. Wie unserer Redakteur Lukas über das Spiel sagt: “Es baut logisch auf dem Vorgänger auf und verbessert ihn in nahezu allen Bereichen. Auch wenn die Haupthandlung nicht das selbe Mysterium wie im ersten Teil erzeugen kann, sind die Haupt- und Nebenquest so filmreich und spannend designt, das es kaum auffällt.”

Unseren ganzen Spieletest zu Horizon Forbidden West solltet ihr auf DailyGame nachlesen. Immerhin hat sich das Spiel von Guerilla Games einen Platz in unserer “Hall of Fame” verdient.