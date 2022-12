Henry Cavill: Nach Superman und Witcher kommt Warhammer

Kürzlich nach der Bekanntgabe vom SUperman-Ausstieg folgt der nächste Knaller für die Zukunft von Henry Cavill.

Henry Cavill hat die Social Media Feeds der Nerds und die Entertainment News der letzten Wochen ziemlich stark angeführt. Zuerst kam der bittere Rückschlag über seinen Ausstieg als Geralt aus der Netflix-Verfilmung von The Witcher 3. Diese wird zukünftig Chris Hemsworth´s aka “Thor”´s jüngerer Bruder Liam Hemsworth übernehmen.

Dann kam vor dem Start von Black Adam die unglaublich überraschende und zufriedenstellende Meldung, dass Henry Cavill als Superman zurückkehrt! Dwayne “The Rock” Johnson kündigte dies höchstpersönlich über seinen Feed an, als auch Henry Cavill. Über die letzten Monate hatte man durchaus das Gefühl, dass Dwayne Johnson das Ruder bei Warner Bros. für das DCEU übernommen hätte

Keine Rückkehr (zumindest) als Superman

Erst kürzlich wurde dann bekannt, dass niemand geringerer als James Gunn von Warner Bros als DCEU Chef an Board geholt wurde. Und eine seiner ersten Änderungen betraf Henry Cavill. Wie wir berichteten, will James Gunn den Fokus auf einen jüngeren Superman legen und somit ist Henry Cavill nun endgültig raus. Es gibt kein zurück, zumindest nicht als Superman. James Gunn als auch Henry Cavill verkündeten dies über ihre Social Media Kanäle.

Das Warhammer Cinematic Universe kommt – Mit Henry Cavill

Fans und Follower von Henry Cavill wissen, er ist ein echter Nerd. Es gibt Videos von ihm, wo er PC´s zusammenbaut. Doch was man auch immer wieder findet, ist seine Vorliebe für Warhammer. Man findet mehrere Videos von ihm beim bemalen von Figuren, als auch beim Spielen. Vor einiger Zeit brachte Warhammer auch eine Figur ins Spiel, angelehnt an Cavill.

Nun verkündete Henry Cavill, dass er eine Warhammer-Serie auf den Markt bringt. Diese Habe ein Zuhause bei Amazon gefunden. Nach 22 Jahren in der Branche fühle er sich nun selbstbewusst genug, diesen Schritt zu wagen. Er verspricht den Fans, die IP mi tmit Liebe zu behandeln und etwas familiäres auf die Leinwand zu bringen.

Mehr Details sind noch nicht bekannt. Aber es wirkt so, als ob Henry Cavill schon länger an dieser Idee arbeitet. Es scheint ein echter Zufall zu sein, dass sie so viele Meldungen in Bezug auf Henry Cavill´s Karriere überschlugen. Es war ein echter Hoch- und Tiefflug, der im Endeffekt dann doch mit einem Hoch zu enden scheint. Das gute ist, Henry Cavill bleibt den Nerds mit einem weiteren Nerd-Einsatz treu!