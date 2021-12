Halo Infinite: Multiplayer bekommt “mehr Stabilität” am 8. Dezember

Halo Infinite Multiplayer - (C) 343 Industries

Die Multiplayer-Beta von Halo Infinite startete am 15. November, als Geschenk an die Community für 20 Jahre Xbox. Trotz der enormen Popularität des kostenlosen Multiplayer-Shooters gibt es einige Leistungsprobleme, die sich 343 Industries zum Release annehmen wird.

Tashi, Halo eSports und Viewership Lead von 343, sagte auf Twitter, dass diese Stabilitätsprobleme mit 8. Dezember 2021, also zum Release der Halo Infinite Kampagne, behoben werden.

Advertisment

Der vollständige Release von Halo Infinite ist am 8. Dezember, davon profitiert also auch der Multiplayer. Der Modus wird einige Korrekturen erfahren, wobei es sich wahrscheinlich um einen Day-One-Patch handeln wird, der neben Stabilitätsverbesserungen im Multiplayer einige Kampagnenprobleme behebt. Derzeit ist noch unklar wie groß dieser Patch sein wird.

Egal, Spieler werden ihnen ohnehin herunterladen müssen, wenn sie Halo Infinite spielen möchten.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Halo Infinite: Endet die Multiplayer-Beta am 8. Dezember?

Ob die Beta-Phase für den Multiplayer bereits zum Release des Spiels enden wird, kann man annehmen. Was man mit Sicherheit sagen kann: Auch nach dem 8. Dezember wird der Multiplayer von Halo Infinite für PC-, Xbox One- und Xbox Series X/S-Spieler weiterhin kostenlos bleiben. Außerdem wird erwartet, dass neue Modis hinzugefügt werden. So soll es Tactical Slayer (SWAT) und Free-for-All in Kürze geben.

Bisher gibt es nur eine verringerte Auswahl an Playlists in der Multiplayer-Beta von Halo Infinite:

Quick-Play

Ranglisten-Arena

Große Schlachten (12 gegen 12)

Zudem gibt es nur sechs Modis:

Capture the Flag

Oddball

Strongholds

Stockpile

Totale Kontrolle

Langjährige Halo-Spieler ist das Fehlen des Standard-Slayer-Modis natürlich aufgefallen, der von 343 Industries nachgereicht wird. Damit dürften die Halo-Entwickler alte und neue Fans auf ihrer Seite haben. Die bisherigen Meinungen des Multiplayers gehen von “Fantastisch” bis “Sehr Gut”, auch wenn das Waffen-Nerf noch tatsächlich etwas Überarbeitung benötigt.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Ab dann wird auch die Kampagne mit dem legendären Master Chief für alle freigeschalten.