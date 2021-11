343 Industries: Der Master Chief “stinkt” unter seiner MJOLNIR-Rüstung

Halo: Infinite - (C) Microsoft

Wissen das die Welt braucht… oder nicht. Der Halo Infinite Multiplayer ist seit letzter Woche online, aber was die Welt wirklich wissen möchte: Wann geht man in einer MJOLNIR-Rüstung eigentlich pinkeln? Wie macht das der Master Chief? Nun, auch dazu hat 343 Industries eine Antwort parat.

Außer bei den Sims denkt man nicht in Videospielen daran, dass die Charaktere pinkeln müssen. Auch nicht wirklich bei Halo Infinite und dem Master Chief. Und es stellte sich heraus, egal wem man bei 343 Industries darüber fragt, es gibt eigentlich nur eine richtige Antwort: Der Master Chief zieht seine MJOLNIR-Rüstung nicht aus, wenn er muss.

„[Er] hat keine Zeit, sich um Körperflüssigkeiten zu kümmern. Er hat Wichtigeres zu tun, und das macht er eindeutig […] im Anzug“, erklärte Joseph Staten von 343.

So, jetzt wisst ihr es. Der Master Chief stinkt unter seiner Rüstung, denn so etwas wie einen Katheter hat er nicht, wie es im Buch Halo: Glasslands erwähnt wurde. (Das anscheinend im Bezug auf den Toiletten-Gang des Master Chiefs nicht im Kanon mit den Videospielen steht.)

Der Master Chief pieselt in seinen Anzug

Creative Director Frank O’Connor stellt gegenüber Polygon klar: „Jemand sagt: ‚Ich frage mich, wie Chief riecht?’ und ich konnte eine lange Erklärung abreißen, wie schrecklich das ist:”

So, nachdem ihr diese Zeilen gelesen habt, werdet ihr immer wieder daran denken, wenn ihr stundenlang als Spartaner in Halo Infinite herumhüpft. In Wahrheit muss man also froh sein, dass es keine Gerüchte für Videospiele gibt, denn sonst würde das wie am Bahnhofsklo herausriechen.

Auf jeden Fall kommt die Halo Infinite Kampagne am 8. Dezember 2021 endlich für PC, Xbox Series X/S und Xbox One. Die Koop-Kampagne und die Schmiede wird es aber vorerst nicht vor Mitte 2022 geben.