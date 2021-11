Halo Infinite – Geleakte Mikrotransaktionen die den Rahmen sprengen

Ein Fan der Halo-Reihe hat die Kosten der geleakten Mikrotransaktionen zusammengefasst und ist bei über 1000 Dollar angekommen.

Halo Infinite (Kampagne) erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries