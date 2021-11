Xbox Fanfest – Zum Jubiläum erhalten zufällige Spieler Geschenkboxen

Xbox 20. jähriges Jubiläum (C) Microsoft

Microsoft möchte das 20. jährige Jubiläum von Xbox gebürtig feiern und lässt es sich nicht nehmen, die zu belohnen die einen Teil dazu beigetragen haben. Denn mit euch als Community habt ihr Xbox dorthin gebracht wo es heute ist. Deshalb erhalten derzeit zufällige Spieler, die sich kürzlich bei Xbox Fanfest registrierten, Geschenkboxen zugeschickt.

Die Geschenkbox enthält neben einem 12 monatigen Xbox Game Pass Ultimate, auch einen Xbox Series X/S Kontroller im Halo-Design sowie eine große Kristall-Statue! Auf der Kristall-Statue ist das Jubiläumslogo von Xbox eingraviert sowie der jeweilige Gamertag mit dem ihr euch beim Fanfest registriert habt. Eine kleine Karte ist in diesem Paket mit dabei, bei dem noch mal das Dankeschön an die gesamte Community gerichtet ist.

Der 15. November 2021 bedeutet nicht nur dass Xbox einen runden Geburtstag feiert. Nein, auch Halo darf sein Geburtstag feiern. Denn auf den Tag genau kam mit der Xbox auch der Master Chief in unser Leben und eroberte viele Herzen im Sturm. Daher haben zufällige Spieler, den ansonsten nur im Bundle erhältlichen Halo-Kontroller, mit dazu erhalten.

Anlässlich des Geburtstags hat Xbox vorab bereits einen neuen Kontroller angekündigt und am 15. November offiziell auf den Markt gebracht. Mit dem Kontroller erhaltet ihr noch ein exklusives Geschenk oben drauf. Denn sobald ihr euch mit einer Xbox Series X/S verbindet, schaltet ihr ein dynamische Hintergrundbild frei!

Happy Birthday Xbox und auf weitere viele Jahre!

Schon gewusst? Halo Infinite könnt ihr ab sofort auch im Multiplayer erleben! Weitere Informationen findet ihr in diesem Beitrag. Alle Informationen bezüglich der Gameplay-Mechaniken in der Halo Infinite Kampagne findet ihr ausführlich in diesem Beitrag.