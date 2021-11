Xbox First Party-Spiele sind fast 25% billiger als jene von PlayStation

Halo Infinite (Kampagne) erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X, Xbox One und Windows 10. - (C) Microsoft, 343 Industries

Wer zurzeit im Xbox Games Store unterwegs ist hat wahrscheinlich bereits die Kampagne von Halo Infinite entdeckt. Was jedoch leicht zu übersehen ist, ist dass der Preis fast 25% günstiger ist als First-Party Spiele von Playstation. Der Preis von Halo Infinite in der Höhe von €54,99 ist fast schon eine Kampfansage an Playstations Next-Gen Preise von €70. Sind also hauseigene Xbox Spiele billiger als jene der PlayStation?

Eurogamer hat jedoch entdeckt, dass nicht nur der neue Halo Ableger so günstig zu haben ist. Auch das vor kurzen erschienene Forza Horizon 5 bewegt sich im gleichen Preissegment. Zur Zeit sieht es also so aus als wären die Spiele von Microsoft insgesamt billiger als Sonys. Die Preise der beiden Giganten liegen normalerweise auf einem ähnlichen Niveau, daher ist es überraschend, dass Xbox einen niedrigeren Preis angibt, obwohl beide Spiele auch im Game Pass erhältlich sind.

Xbox Spiele billiger: Jim Ryan verteidigt den Preis von €70 für PS5-Spiele

„Wenn man die Stunden der Unterhaltung, die ein Videospiel wie Demon’s Souls bietet, im Vergleich zu jeder anderen Form der Unterhaltung misst, ist das ein sehr einfacher Vergleich“

Ob es sich um eine Preisstrategie handelt, um PlayStation-Exklusivtitel zu unterbieten, oder um Halo Infinites Verkaufsstart zu pushen wird sich noch zeigen. Doch die Tatsache, dass zwei „Flaggschiff-Spiele“ fast 25 % günstiger sind als die der Konkurrenz könnte noch zum Diskussionsthema bei Konsolenfans werden.

Leider scheint es, dass die Koop-Kampagne und die Forge-Features von Halo Infinite erst 2022 kommen werden. Creative Boss Joseph Staten sagte folgendes zu dem Thema.

“Als wir über Kampagnen-Koop und Forge sprachen, sagte ich, unser Ziel sei es, Kampagnen-Koop in Season 2 und Forge mit Season 3 auszuliefern”. “Ja, wir verlängern Season 1.

Ist die Kampagne von Halo Infinite den Preis denn dann wert? Die bisherige Kampagne scheint ein ehrgeiziger Neustart von all dem zu sein was diese Serie so besonders macht. Master Chief und Cortana waren schon immer das Herz von Halo. Durch die Konzentration darauf hat 343 Industries wohl einen Gewinner gefunden.

Ob Microsoft bei seiner “Preispolitik” bleiben wird, werden wir in Zukunft sehen, wenn auch größere Rollenspiel-Titel wie The Elder Scrolls oder Fable erscheinen werden.